MANZ - Fatale Entwicklung

Manz AG - WKN: A0JQ5U - ISIN: DE000A0JQ5U3 - Kurs: 15,960 € (XETRA)

Mit einem dynamischen Rallyschub im Dezember schien der Befreiungsschlag geglückt, die Aktie vollendete einen Doppelboden an den Allzeittiefs aus 2011 und 2012. Doch die Freude hielt nicht lange, mit dem Kurseinbruch in der vergangenen Handelswoche rutschte der Wert wieder unter den zentralen Support bei 19,20 - 19,70 EUR zurück. Die Folge sind starke Verkäufe, auch die Erholung in dieser Woche wird wieder komplett abverkauft. In schnellen Schritten nähert sich der Wert wieder seinen Allzeittiefs aus 2011 und 2012. Das übergeordnete Setup ist als kritisch zu betrachten.

Die Bären lauern auf ihr Signal

Im Bereich der Allzeittiefs aus 2011 und 2012 könnte es noch zu Stabilisierungsversuchen und kurzen Erholungen kommen. Letztlich werden die Bären aber ein Verkaufssignal provozieren und versuchen, den Wert unter 15 EUR zu drücken. Passiert dies per Tages- und Wochenschluskurs, droht ein größerer Abverkauf in Richtung 11,50 - 11,80 und 10,80 EUR.

Für neue Kaufsignale müsste es zu einer nachhaltigen Rückkehr über 19,70 und anschließend dem Bruch des Abwärtstrendkanals kommen. Dann wären Erholungen bis 24,60 - 24,80 und später 28 EUR möglich.

Manz AG Chartanalyse

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)