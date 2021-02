onvista-Wochenausblick: Dax weiter gefangen zwischen Corona-Sorgen, Zinsen und Wirtschaftsoptimismus

Die Hängepartie im Dax könnte sich in der neuen Woche fortsetzen. Denn: Besseren Konjunkturaussichten stehen unverändert die Corona-Lockdowns gegenüber. Vor allem mit Blick auf Mutationen des Virus ist die Verunsicherung nach wie vor groß. Bremswirkung für Aktien könnten Experten zufolge auch weiter steigende Zinsen an den Anleihenmärkten entfalten.

Seit zwei Wochen pendelt der Dax um die Marke von 14.000 Punkten. Ein Rekordhoch erreichte der Index bei rund 14.169 Zählern. Das Tief der jüngsten Konsolidierung lotete er anschließend mit gut 13.800 Punkten aus. Ein klarer Trend ist Fehlanzeige.

„Flankiert von Impf-Fortschritten und einer schrittweisen Aufhebung des Lockdown wird an den Aktienbörsen eine positive konjunkturelle Zukunft bezahlt“, zeigt sich Marktstratege Robert Halver optimistisch. Vor allem im Export, im Konsum sowie im Handel sei mit einem Aufholprozess zu rechnen. „Dieses aufgehellte Bild wird von den ifo-Geschäftszahlen in der neuen Woche bestätigt“, prognostiziert Halver. Der ifo-Index am Montag dürfte denn auch einer der konjunkturellen Höhepunkte der Woche sein.

Sorgen bereitete den Anlegern zuletzt der Renditeanstieg, vor allem in den USA. Die Verzinsung zehnjähriger US-Papiere stieg auf den höchsten Stand seit einem Jahr. Damit können Anleihen relativ zu Aktien als Anlage wieder attraktiver werden. Gute Konjunkturdaten, steigende Preise und die Aussicht auf das milliardenschwere Hilfspaket der neuen US-Regierung trieben die Renditen nach oben. In der neuen Woche könnten Umfragen unter Verbrauchern und Auftragseingänge für Industriegüter diesen Trend noch festigen.

„Die Fed wird in den kommenden Wochen und Monaten noch viel Kommunikationsarbeit leisten müssen, um die Marktteilnehmer von einer unveränderten Geldpolitik in diesem Jahr zu überzeugen“, sagte Analyst Hartmut Preiß von der DZ Bank. Die Diskussion darüber, wann die Fed die Anleihekäufe reduziert, habe an den Märkten bereits begonnen. Die ultralockere Geldpolitik der Fed hatte die durchgreifende Börsenerholung nach dem Corona-Crash maßgeblich befeuert.

Damit einher ging ein starker Anstieg der Bewertungen. „Die größte Gefahr für den Markt sind derzeit wohl die in vielen Fällen überzogenen Aktienbewertungen“, warnt Marktexperte Sascha Sadowski vom Online-Broker Lynx. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des marktbreiten US-Index S&P 500 habe zuletzt mit knapp 36 einen sehr hohen Stand erreicht. Auf Werte von nachhaltig über 30 sei in der Vergangenheit stets ein Einbruch von mindestens 20 Prozent gefolgt. Der Optimismus sei gegenwärtig derart ausgeprägt, „dass schlechte Nachrichten diese Blase zum Platzen bringen könnten“.

Die Quartalsberichte und Jahresprognosen der vergangenen Wochen bewegten zwar die Kurse der Unternehmen teils kräftig, als Trendsetter für die Gesamtmärkte fielen sie aber aus. In der neuen Wochen lassen sich acht Dax-Konzerne in die Bücher schauen. Bei den Chemieproduzenten BASF und Covestro und auch bei HeidelbergCement liegen die Messlatten hoch, ihre Kurse hatten sich seit dem Corona-Crash vor einem Jahr besonders stark erholt.

Zudem wird der Agarchemie- und Pharmakonzern Bayer seine Bücher öffnen. Hier wird der Fokus stark auf dem Ausblick liegen und dabei drauf, inwieweit die verbesserten Aussichten für die Landwirtschaft aufs Unternehmen durchschlagen. Zudem bleiben die US-Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten Thema.

Termine für die kommende Woche:

MONTAG, DEN 22. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:40 DEU: Dr. Hönle, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Associated British Foods, Pre-close Trading Update

09:00 DEU: Lakestar Spac voraussichtlich Erstnotiz

12:00 PRT: EDP, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Transocean Ltd., Q4-Zahlen

FRA: Faurecia, Jahreszahlen und Capital Market Day

USA: Palo Alto Networks, Q2-Zahlen

USA: ZoomInfo Technologies, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 02/21

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 02/21

14:30 USA: CFNA-Index 01/21

15:00 BEL: Geschäftsklima 02/21

16:00 USA: Frühindikator 01/21

SONSTIGE TERMINE

10:00 FRA: 20. Internationales Wirtschaftsforum für Afrika der OECD

11:00 DEU: Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW), Jahres-Pk (online)

11:00 DEU: Abschluss-Pk zur digitalen Messe für Bio-Lebensmittel und Fachmesse für Naturkosmetik Biofach/Vivaness 2021

EUR: EU-Kommission stellt Aktionsplan zu Synergien zwischen Zivil-, Verteidigungs- und Raumfahrtindustrie vor

11:00 Pk mit EU-Kommissionsvize Margrethe Vestager und EU-Kommissar Thierry Breton

13:00 DEU: BGH verhandelt im VW-Dieselskandal zu möglichen Schadenersatz-Ansprüchen gegen die Konzerntochter Audi

14:45 EUR: Online-Vortrag von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen bei Konferenz zur wirtschaftspolitischen Koordinierung in der EU

16:00 DEU: Online-Version der Innovationskonferenz DLD – DLD All Stars u.a. voraussichtlich mit Biontech-Chef Ugur Sahin, BMW-Chef Oliver Zipse, Wikipedia-Gründer Jimmy Wales

EUR: Tagung der EU-Außenminister

EUR: Fachminister der EU-Staaten beraten über Agrar und Fischerei

DEU: Gespräch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus

DIENSTAG, DEN 23. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: CPH, Jahreszahlen

07:00 CHE: SIG Combiloc, Jahreszahlen

07:00 CHE: PSP Swiss Property, Jahreszahlen

07:00 DEU: Fresenius, Jahreszahlen (Online-Pk 11.00 h)

07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen (Online-Pk 11.00 h)

07:00 DEU: Covestro, Jahreszahlen (Online-Pk 10.00 h)

07:00 DEU: HeidelbergCement, Jahreszahlen

07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen

07:30 DEU: ElringKlinger, Jahreszahlen (Call 14.00 h)

08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen

08:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen

08:00 IRL: Medtronic plc, Q3-Zahlen

08:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: Osram Licht, Hauptversammlung (online)

12:00 USA: Home Depot, Q4-zahlen

14:00 DEU: Software, Capital Markets Day

17:00 USA: Apple, Hauptversammlung

18:00 USA: Snap, Investor Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Dritte Runde der Verhandlungen zum neuen Haustarif bei Volkswagen

DEU: Stemmer Imaging, Jahreszahlen

ESP: Enagas, Jahreszahlen

ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen und Strategie Update 2021-2023

USA: Intuit, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 01/21

09:30 SWE: Arbeitslosenquote 01/21

10:00 POL: Arbeitslosenquote 01/21

10:00 ITA: Industrieaufträge 12/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 01/21 (endgültig)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 USA: FHFA-Index 12/20

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 02/21

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 02/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundesregierung zieht Bilanz ihrer „Wohnraumoffensive“. Konferenz u.a. mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zur gerichtlichen Zuständigkeit für eine Klage wegen Persönlichkeitsrechtsverletzung im Internet

10:0 DEU: Digitale Wirtschaftspressekonferenz des Verbands der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie (VdL)

DEU: Bundesregierung zieht Bilanz ihrer „Wohnraumoffensive“ – Konferenz u.a. mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU)

DEU: Auftakt der Tarifverhandlungen zwischen Eisenbahn- & Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Transdev-Unternehmensgruppe

DEU: Digitaler Frankfurter Zukunftskongress der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS). U.a. mit dem Philosophen Richard David Precht und dem Publizisten und TV-Moderator Michel Friedman. Im Zentrum stehen die Zukunftsthemen Planet Erde, Digitalisierung und Zukunft der Arbeit sowie das Thema Demokratie.

HINWEIS

JPN/RUS: Feiertag, Börsen geschlossen

MITTWOCH, DEN 24. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Sulzer, Jahreszahlen

07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen (Online-Pk 11.30 h)

07:00 BEL: Solvay, Jahreszahlen

07:00 LUX: Corestate Capital, Jahreszahlen

07:30 FRA: SCOR, Jahreszahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Jahreszahlen

07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen

07:30 DEU: Hensoldt, Jahreszahlen (Online-Pk 9.00 h)

08:00 DEU: Puma, Jahreszahlen (Call 9.30 h)

08:00 DEU: New Work, Jahreszahlen

08:00 DEU: PWO, Jahreszahlen

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 01/21

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, Jahreszahlen

08:20 ESP: Iberdrola, Jahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

11:00 DEU: Fressnapf-Gruppe, Jahres-Pk (online)

14:00 DEU: Wintershall Dea, Jahres-Pk (online)

17:40 DEU: Alstria Office Reit AG, Jahreszahlen

18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen

18:30 DEU: Patrizia , Jahreszahlen

22:30 USA: Alcon, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Wienerberger, Jahreszahlen

ESP: Endesa, Jahreszahlen

FRA: Accor, Jahreszahlen

FRA: Korian, Q4-Zahlen

PRT: EDP, Jahreszahlen

USA: Nvidia, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: BIP Q4/20 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Geschäftsklima 02/21

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 02/21

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 10 Jahre / Volumen: 4 Mrd EUR

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 01/21

16:00 USA: Anhörung Fed-Chef Jerome Powell Repräsentantenhaus

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

15:00 DEU: Online-Pk Expertenkommission Forschung und Innovation zu Übergabe des Jahresgutachtens 2021 an Bundeskanzlerin Angela Merkel

DONNERSTAG, DEN 25. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

05:30 GBR: Standard Chartered, Jahreszahlen

07:00 DEU: Takkt, Jahreszahlen

07:00 DEU: Rhön Klinikum, Jahreszahlen

07:00 DEU: ADVA Optical, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen

07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen

07:00 CHE: Adecco, Jahreszahlen

07:00 CHE: Kudelski, Jahreszahlen

07:00 FRA: Axa, Jahreszahlen

07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen

07:30 DEU: Munich Re, Jahreszahlen (Call 9.30 h)

07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Aixtron, Jahreszahlen

07:30 DEU: MLP, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Pk 10.00 h)

07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen (Call 15.00 h) (Online-Pk 10.00 h)

07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Jahreszahlen

07:45 DEU: Krones, Jahreszahlen

08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Jahreszahlen

08:00 GBR: Centrica, Jahreszahlen

08:00 GBR: AB Foods, Pre-close Trading Update

10:00 DEU: Infineon, Hauptversammlung (oline)

10:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Hauptversammlung (online)

17:35 FRA: Lagardere, Jahreszahlen

17:45 FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen

18:00 USA: Twitter, Analystenkonferenz

18:00 NLD: ASM International, Jahreszahlen

22:05 USA: HP Inc., Q1-Zahlen

22:05 USA: Salesforce, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Evotec, Geschäftsbericht

ESP: ACS, Jahreszahlen

FRA: Casino, Jahreszahlen

FRA: Suez, Jahreszahlen

GBR: Aston Martin Lagonda Jahreszahlen

ITA: Saipem, Jahreszahlen

USA: Dell, Q4-Zahlen

USA: Best Buy, Q4-Zahlen

USA: Moderna, Q4-Zahlen

USA: Beyond Meat, Q4-Zahlen

USA: Etsy, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 12/20 (endgültig)

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 03/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 02/21

09:00 AUT: Industrieproduktion 12/20

09:00 ESP: Erzeugerpreise 01/21

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland 02/21

10:00 EUR: Geldmenge M3 01/21

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 02/21

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 02/21 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 02/21

11:00 EUR: Geschäftsklima 02/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/21 (vorläufig)

14:30 USA: BIP Q4/20 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/20 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 01/21

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Bitkom Online-Pressekonferenz „Konjunktur und Trends auf dem Smartphone-Markt“ mit Bitkom-Präsidiumsmitglied Markus Haas.

09:30 DEU: Pk zur Lage der vom Lockdown betroffenen Händlern. Forderungen nach einer transparenten Öffnungsperspektive und Anpassungen bei den

staatlichen Hilfsgeldern; u.a. mit HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

09:30 LUX: EuGH-Urteil zum Verbot der Doppelbestrafung wegen Missbrauchs marktbeherrschender Stellung

19:00 DEU: Auto-Forum „Euro-/-Norm stoppen!“ Für den Erhalt des Verbrenners

mit Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA)

– Christian Lindner, Bundesvorsitzender der FDP

– Manfred Schoch, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates der BMW Group

– Lutz Leif Linden, Generalsekretär des Automobilclubs von Deutschland e.V.

– und Gastgeber Dr. Michael Haberland, Präsident von Mobil in Deutschland e.V.

FREITAG, DEN 26. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: LafargeHolcim, Jahreszahlen

07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen (detailliert) (Call 9.00 h)

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (Online-Bilanz-Pk 9.00 h)

07:30 AUT: Erste Group Bank, Jahreszahlen

08:00 DEU: Brain Technology, Q1-Zahlen

08:00 GBR: IAG International Airlines, Jahreszahlen

08:15 FRA: Engie, Jahreszahlen

08:30 ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen

11:00 DEU: Bertrandt, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: EVN, Q1-Zahlen

GBR: RSA Insurance Group, Jahreszahlen

USA: Foot Locker, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 02/21

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 01/21

00:50 JPN: Industrieproduktion 01/21 (vorläufig)

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 01/21

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 01/21

07:00 FIN: BIP Q4/20

08:00 DNK: BIP Q4/20 (vorläufig)

08:00 DEU: Im- und Exportpreise 01/21

08:45 FRA: Konsumausgaben 01/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 02/21 (vorläufig)

08:45 FRA: BIP Q4/20 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 02/21 (vorläufig)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 02/21

09:00 CHE: BIP Q4/20

09:30 SWE: BIP Q4/20

09:30 SWE: Handelsbilanz 01/21

09:30 SWE: Einzelhandelsumsatz 01/21

10:30 PRT: Verbraucherpreise 02/21 (vorläufig)

12:00 PRT: BIP Q4/20 (endgültig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 01/21

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 01/21 (vorläufig)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 02/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/20

EUR: Moody’s Ratingergebnis ESM, EFSF, Frankreich

EUR: Fitch Ratingergebnis Irland, Dänemark

EUR: S&P Ratingergebnis Dänemark

SONSTIGE TERMINE

09:45 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt Streit um feuchte Wand nach Kauf einer Eigentumswohnung

EUR: EU-Sondergipfel (Online, zweiter und letzter Tag)

Thema am zweiten Tag des Videogipfels der EU-Staats- und Regierungschefs sind die Außen- und Verteidigungspolitik sowie die Beziehungen der EU zur südlichen Nachbarschaft

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: onvista