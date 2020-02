OTS: Mybudapester.com / Starkes Jahr für Mybudapester.com: 18 Millionen ...

Starkes Jahr für Mybudapester.com: 18 Millionen Jahresumsatz mit Luxusprodukten in 2019 (FOTO) Berlin (ots) - mybudapester.com, Retailer für Designerschuhe, Taschen und Accessoires, blickt überaus zufrieden auf ein spannendes und erfolgreiches Jahr 2019 zurück: 18 Millionen Euro Jahresumsatz, Büroeröffnung und eigener Onlineshop in China sowie der Marketing-Coup des Jahres mit dem exklusiven DHL 1 Sneaker in Kooperation mit DHL Express. Damit konnte mybudapester.com sein Wachstum weiter stark steigern. Kommendes Jahr plant mybudapester.com eine weitere Umsatzsteigerung von 40 Prozent, den Ausbau der eigenen Präsenz in den USA und im asiatischen Markt sowie weitere limitierte Sneaker-Kollektionen.

Internationale Reichweite und Bekanntheit in China und den USA vorantreiben

Als wichtigster Markt für Luxusmarken, hält mybudapester.com an seinen Plänen fest, sich direkt in China als internationaler Retailer für Luxusmarken zu etablieren. Die Website und das Büro vor Ort stehen, die nationalen Zahlungsanbieter sind im Portfolio - jetzt wird der Handel langsam aber stetig vorangetrieben, ebenso auch in den USA.

Ausbau der Plattform

Mybudapester.com bietet stationären Händlern ohne technisches Know-how und wenig Erfahrung im Onlinehandel die Anbindung an die eigene Plattform. Dieses Jahr sollen weitere 40 neue Geschäfte angeschlossen werden, die so ihre stationäre Reichweite um neue Kunden und Zielgruppen erweitern können.

Weiterer Fokus: Bindung zur Stammkundschaft ausbauen

Die Stammkundschaft von mybudapester.com sind die kaufkräftigen Über-40-Jährigen. Diese sollen mit kleinen Aufmerksamkeiten und Aktionen noch stärker an die Marke und den Onlineshop gebunden werden. Aber der Retailer zielt mit seinen exklusiven Sneaker-Kooperationen auch auf jüngeres Publikum, dass er als Stammkunden an sich binden möchte.

Rückblick auf 2018: Start der China-Expansion und limitierte Sneaker mit Partner DHL Express

Das letzte Jahr war maßgeblich geprägt durch die umfangreiche Kooperation mit dem Logistikpartner DHL Express. Aus dieser entstand der limitierte Sneaker DHL 1, der weltweit für Aufsehen und mediale Aufmerksamkeit sorgte. Ein zweites Highlight war die Eröffnung eines eigenen Büros in Beijing als Auftakt der Expansion nach China.

Über mybudapester.com

Mybudapester.com wurde im Juli 2015 gegründet und hat sich als namhafter Retailer für Designermarken etabliert, insbesondere in den Segmenten Schuhe, Taschen und Accessoires. Das Sortiment umfasst Luxusartikel von mehr als 100 international bekannten Labels wie Gucci, Balenciaga, Jimmy Choo und Chloé bis hin zu Santoni, Crockett & Jones oder Heinrich Dinkelacker. Mybudapester.com bietet mehrsprachigen Kundenservice, Ratenzahlungen sowie unkomplizierten Rückversand, auch aus dem Ausland.

Mybudapester.com ist aber auch eine Plattform für den stationären Handel im Bereich Luxusartikel bzw.- Premiumprodukte. Händler, die weder Zeit noch technisches Know-how haben, erhalten einen Onlineshop im eigenen Corporate Design und Unterstützung bei der Abwicklung der Bestellungen. Händler erhalten einen Zugang zu einem größeren Warensortiment und können auf ausgereifte Versandprozesse von mybudapester.com zugreifen. Die Kundenbindung bleibt erhalten. Die Vergütung erfolgt über ein Provisionsmodell.

Hinter mybudapester.com steht die ASLuxury budapester.com GmbH.

Weitere Informationen: https://www.mybudapester.com/

Über ASLuxury Budapester.com GmbH

Geschäftsführer und Gesellschafter Andreas Schläwicke übernahm vor 25 Jahren das bekannte Unternehmen Budapester und baute es zu einem Multibrand Store aus. Seit Juli 2015 betreibt das Unternehmen auch den Onlineshop mybudapester.com, der jetzt zu einer Plattform zur Anbindung des stationären Handels ausgebaut wird. 2017 erwirtschaftete das Berliner Start-up einen Jahresumsatz von zehn Millionen Euro und verdoppelt seinen Umsatz seitdem jährlich. Hinter der ASLuxury Budapester.com GmbH stehen die drei Gesellschafter Andreas Schläwicke, Tomasz Rotecki und Matthias Nebus.

