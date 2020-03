Tanner Pharma Group verkündete heute die Erweiterung seines Programms, anhand dessen das Unternehmen Zugang zu LEUKINE® (Sargramostim) auf dem internationalen Markt ermöglicht. LEUKINE®, das von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA im Jahr 1991 zugelassen wurde und jetzt von Partner Therapeutics hergestellt wird, ist ein rekombinanter Granulozyten-Monozyten-Kolonie-stimulierender Faktor (granulocyte makrophage colony-stimulating factor, GM-CSF), der das Immunsystem stimuliert und bei Leukämiepatienten angewendet wird, um das Infektionsrisiko zu senken.

Am 23. März 2020 gab Partner Therapeutics bekannt, dass Leukine®in der SARPAC-Studie (Sargramostim bei Patienten mit akuter hypoxämischer respiratorischer Insuffizienz aufgrund von COVID-19 – EudraCT-Nr. 2020-001254-22) am Universitätsklinikum Gent in Belgien für die Behandlung von Patienten mit Atemwegserkrankungen in Zusammenhang mit COVID-19 beurteilt wird.

„Die Zusammenarbeit mit Tanner Pharma Group hat uns einen gesetzeskonformen Weg geebnet, LEUKINE auf dem internationalen Markt verfügbar zu machen“, erklärte Bob Mulroy, CEO von Partner Therapeutics. „Die Erweiterung dieser Partnerschaft macht Tanner zu unserem designierten Programm-Manager und schafft das gemeinsame Ziel, mehr behandlungsbedürftigen Patienten auf effizientere Weise den Zugang zu bieten.“

Wenn sich ein Patient in einem Land befindet, in dem Leukine nicht im Handel erhältlich ist, und er an einer lebensbedrohenden Krankheit leidet, bei der das Überleben möglicherweise auf klinisch signifikante Weise verlängert werden könnte, könnten Ärzte Leukine für Ihre Patienten durch die genannte Patientenversorgung über das NOTFALLZUGANGS-PROGRAMM FÜR LEUKINE (LEAP), das von Tanner verwaltet wird, importieren lassen.

„Leukine ist im Verlauf der letzten dreißig Jahre ein wichtiger Teil des Behandlungsschemas für verschiedene Krankheiten gewesen; jetzt besteht ein sogar noch größer potenzieller Bedarf, wie sich bei der Einleitung der klinischen Studie in Belgien gezeigt hat“, sagte Banks Bourne, CEO von Tanner Pharma Group. „Tanner verwaltet dieses Zugangsprogramm für Leukine seit Mai 2018, und wir sind für diese neue, überaus wichtige Phase bereit. Unser Team fühlt sich ungemein geehrt, mit dem Ausbau dieser Zusammenarbeit betraut zu sein, und wir schöpfen alle unsere Kapazitäten für die Unterstützung von Patienten in aller Welt aus, um einen positiven Beitrag zu leisten.“

Für weitere Informationen zu diesem Programm oder Anfragen zum Zugang zu LEUKINE®:

Telefon: +1 704 643 8989

E-Mail: leukine@tannerpharma.com

Über LEUKINE® (Sargramostim)

Leukine® ist ein aus Hefe gewonnener rekombinanter humanisierter Granulozyten-Monozyten-Kolonie-stimulierender Faktor (rhuGM-CSF) und der einzige von der FDA zugelassene GM-CSF. GM-CSF ist ein wichtiger Leukozyten-Wachstumsfaktor, der für seine Schlüsselrolle bei der Hämatopoese, epithelialen Reparatur und Verstärkung der angeborenen Wirtsabwehr bekannt ist, indem Wachstum und Reifung mehrerer Zelllinien sowie die funktionellen Aktivitäten dieser Zellen bei der Antigenpräsentation und zellvermittelten Immunität bewirkt werden.

Über Tanner Pharma Group

Tanner Pharma Group schließt sich mit Biopharmaunternehmen zusammen, um schlüsselfertige Kommerzialisierungslösungen für den erweiterten Patientenzugang zu Medikamenten in aller Welt zu liefern. Mit einer einzigartigen Mischung aus lokaler Marktkenntnis, internationalem Supply-Chain-Know-how in über 130 Ländern und hohen Standards bezüglich Erfüllung gesetzlicher Auflagen und Qualität, bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für Biopharmaunternehmen außerhalb ihrer Schwerpunktmärkte. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website unter www.tannerpharma.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200325005344/de/

Christine Quern

CBQ Communications

cq@christinequern.com



617 650 8497