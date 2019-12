TEXAS INSTRUMENTS - Gap zu und nu?

Texas Instruments Inc. - WKN: 852654 - ISIN: US8825081040 - Kurs: 126,510 $ (NASDAQ)

Die Aktien des im Nasdaq-100 gelisteten Chipherstellers Texas Instruments gerieten Ende Oktober kräftig unter Druck und fielen mit einer Abwärtskurslücke direkt an den EMA200 im Tageschart zurück. Nach einer mehrwöchigen Konsolidierung an diesem viel beachteten gleitenden Durchschnitt konnte sich die Aktie seit Anfang Dezember dann wieder deutlich erholen.

Nach dem Ausbruch über den kurzfristig relevanten Horizontalwiderstand bei 122,00 USD konnten die Titel in den vergangenen Tagen noch einmal deutlich zulegen und die Abwärtskurslücke vom 23.Oktober bei 128,50 USD schließen.

Abwärtskurslücke geschlossen

Das Level wurde am 16.12., also am vergangenen Montag, exakt erreicht, danach wurde wieder verkauft -abzulesen an den jüngsten drei Tages Kerzen. Unter Chance Risiko Aspekten bietet sich daher hier aktuell risikobewussten Händlern ein antizyklischer Einstieg auf der Shortseite für eine Spekulation auf einen Rückzsetzer an die Horizontalunterstützung bei 122 USD.

Ein Tagesschlusskurs oberhalb von 128,50 USD macht diese Szenario sofort hinfällig. In dem Falle wären noch einmal neue Jahreshochs drin.

Texas Instruments Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)