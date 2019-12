VAPIANO - Kollaps oder Trendwende?

Vapiano SE - WKN: A0WMNK - ISIN: DE000A0WMNK9 - Kurs: 3,700 € (XETRA)

Im Zuge des langfristigen Aufwärtstrends erreichte der Wert im August ein Allzeittief bei 3,74 EUR, bevor es zu einer dynamischen Erholung kam. Diese erwies sich jedoch als Strohfeuer, der Aktienkurs kippte nach und nach zurück und erreichte Ende November wieder das Tief. Es folgte ein kurzer Fehlausbruchunter erhöhten Umsätzen, der aber sofort wieder aufgefangen wurde. Jetzt versucht die Aktie eine Stabilisierung im Bereich der alten Tiefs. Deckelnd wirken weiterhin die Abwärtstrendlinie und der EMA50.

Ausbruch abwarten

Tatsächlich wäre noch eine Trendwende nach oben hin möglich. Dazu muss es aber zu einem Ausbruch per Tagesschluss über 4,05 EUR kommen. Dann entsteht Erholungspotenzial bis rund 5,00 und 5,40 - 5,70 EUR.

Nach unten hin würde ein nachhaltiges Abrutschen unter 3,60 EUR einen weitere Kursverfall begünstigen. Dann wird weiteres Abwärtspotenzial bis 2,90 - 3,00 EUR freigesetzt.

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)