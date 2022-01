1.000 Euro investiert in diese Aktie sichern dir die Chance auf 551 Mrd. US-Dollar Marktpotenzial bis 2026!

Mit einer Investition von 1.000 Euro die Chance auf ein Marktpotenzial von 551 Mrd. US-Dollar sichern? Manchmal ist es wirklich bemerkenswert, welche Möglichkeiten Aktien und Unternehmensbeteiligungen hervorbringen. Aber blicken wir nicht allgemein auf die Vorzüge der Börse, sondern kümmern uns konkreter um diese Marktchance.

Die Aktie von The Trade Desk bietet nämlich eine gute Möglichkeit, um mit einer Investition von 1.000 Euro eine Marktchance von 551 Mrd. US-Dollar bis zum Jahr 2026 zu sichern. Riskieren wir einen Blick auf den Markt und das Unternehmen. Sowie darauf, warum bloß ein kleinerer Anteil an dem Marktkuchen ausreicht, um marktschlagende Renditen einzufahren.

1.000 Euro investieren, 551 Mrd. US-Dollar an Marktpotenzial: Die Aktie!

The Trade Desk operiert im Markt der digitalen Werbung. Dabei hat das Management einen guten bis führenden Algorithmus entwickelt, der Werbetreibende und passende Adressaten hinsichtlich ihrer Interessenlage abgleicht. Beziehungsweise in der Zeit, in der eine Seite lädt (diese wenigen Bruchteile einer Sekunde) dazu verwendet, um eine Auktion gemäß der Interessenlage stattfinden zu lassen. Das ist zumindest eine einfache Erklärung.

Mit dieser Ausrichtung greift das Management nach dem Markt der digitalen Werbung, der bereits im Jahr 2022 ein Volumen von 441,4 Mrd. US-Dollar erreichen soll. Allerdings von alleine mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,2 % p. a. weiterwächst. Im Jahr 2026 soll das Volumen entsprechend auf 551 Mrd. US-Dollar steigen. Wobei sich The Trade Desk einen konsequent wachsenden Anteil daran sichert. Die qualitativen Lösungen können das bewerkstelligen, das Management arbeitet momentan an der Expansion und rüstet sich auch dafür, im Connected-TV-Segment stärker Fuß zu fassen. Klare Wachstumsmärkte mit einer Menge Potenzial.

The Trade Desk kratzt jedoch erst an der Oberfläche dieses großen Marktes. Mit zuletzt 301 Mio. US-Dollar Quartalsumsatz ist die Ausgangslage wirklich noch sehr klein. Dafür ist das Unternehmen mit einem Ergebnis je Aktie von zuletzt 0,12 US-Dollar bereits profitabel. Ein Umsatzwachstum von 39 % ist eine solide Ausgangslage. Wobei auch eine Marktkapitalisierung in Höhe von 30 Mrd. US-Dollar zeigt, dass wir uns womöglich erst am Anfang der Wachstumsgeschichte befinden. Vor allem, wenn man signifikante Anteile des 551 Mrd. US-Dollar großen Marktes bis zum Jahre 2026 für sich beanspruchen kann.

Mit einer Investition von 1.000 Euro möglich

In die Aktie von The Trade Desk kann man mit 1.000 Euro investieren. Sogar mit weniger. Theoretisch ist der Kauf einer einzelnen Aktie sogar für derzeit 56 Euro möglich. Das ist eine interessante Chance. Wie gesagt: Vor allem aufgrund des großen Marktes.

Die Qualität hat jedoch ihren Preis. Gerade aufgrund des riesigen adressierbaren Marktes mit 551 Mrd. US-Dollar bis zum Jahre 2026 wird die Aktie schon heute mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 25 bewertet, was ohne Zweifel nicht preiswert ist. Manchmal ist diese Qualität diesen Preis jedoch wert. Ob das bei der Aktie von The Trade Desk der Fall ist, das ist zum Abschluss eine Frage, die du für dich selbst beantworten musst.

Der Artikel 1.000 Euro investiert in diese Aktie sichern dir die Chance auf 551 Mrd. US-Dollar Marktpotenzial bis 2026! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von The Trade Desk. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von The Trade Desk.

