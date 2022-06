DAX® - Tradingrange als Taktgeber

Am Vortag verließ die Marktteilnehmer beim DAX® exakt im Bereich des Hochs der Ausverkaufskerze vom vergangenen Donnerstag (13.443 Punkte) der Mut. Zusammen mit dem alten, Anfang Januar etablierten Abwärtstrend (akt. bei 13.433 Punkten) entsteht hier ein wichtiges Widerstandsbündel. Das gestrige Abwärtsgap (13.273 zu 13.206 Punkte) unterstreicht die Bedeutung der angeführten Hürden noch zusätzlich. Im Anschluss musste das Aktienbarometer sogar ein neues Verlaufstief bei 12.966 Punkten hinnehmen. Die Erholung bis zum Handelsschluss war deshalb besonders wichtig, um ein nachhaltiges Abgleiten unter das alte Tief bei 13.008 Punkten zu verhindern. Kurzfristig lassen die beschriebenen Entwicklungen eine seitliche Schiebezone zwischen gut 13.400 und 13.000 Punkten entstehen. Entsprechend dürfte eine Auflösung in die eine oder andere Richtung die weitere DAX®-Tendenz vorgeben. Zum Schluss noch ein Blick auf die Sentiment-Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII): Mit 59,3%-Bären- und nur noch 18,2 % Bullen-Anteil unter den US-Privatanlegern hat sich die Stimmung selbst im Vergleich zu den Extremwerten der Vorwoche nochmals verschlechtert.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

