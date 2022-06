DAX® - Erster Widerstand bestätigt

Der DAX® war toll in die neue Woche gestartet und notierte mit bis zu 260 Punkten im Plus. Als Hürde bestätigt wurde dabei die 13.380er-Zone. Am Abend hatten sich die Bullen jedoch bereits wieder getrollt. Letztlich kam es im Kerzenchart zu einer Art "Doji", welcher die derzeitige Verunsicherung der Anleger untermauert. Durch den Kursrückgang im Handelsverlauf ist zunächst auch die darüber liegende Hürde, eine Notierungslücke bei 13.648/13.749 Zählern, kein Thema mehr, geschweige denn die mittelfristig bedeutenden Gleitenden Durchschnitte der letzten 38 und 55 Börsentage, die jeweils im Fallen begriffen sind und sich aktuell um 13.840/13.910 Punkte bewegen. Beim Blick nach unten steht das jüngste Drei-Monats-Tief bei 12.904 Zählern im Fokus. Hinzuweisen ist weiterhin auf das zyklische Tief auf Tagesschlusskursbasis vom 8. März bei 12.831 Punkten. Endet ein Handelstag darunter, ist ein kleines Verkaufssignal gen 19-Monats-Tief bei 12.438 Zählern auf Intraday-Basis generiert. Die auf dem Niveau beginnende robuste Unterstützungszone umfasst auch ein kleines Gap vom Herbst 2020 und vor allem das 50-Prozent-Fibonacci-Retracement der 2020/2021er-Aufwärtswelle, welches bei exakt 12.272 Punkten liegt.

DAX® (Daily)

Quelle: Guidants² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Guidants, tradesignal²

