Amazon.com - Erfolgreicher Ausbruch!

Im Vorfeld der Unternehmenszahlen hatten wir letzte Woche bei der Amazon-Aktie die Ausprägung eines möglichen Doppelbodens diskutiert (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 27. Juli). Inzwischen konnte das Papier die entscheidenden charttechnischen Hürden in Form der 38,2%-Korrektur des letzten Abwärtsimpulses (127,89 USD), der 200-Wochen-Linie (akt. bei 128,01 USD) und dem Junihoch (128,99 USD) überspringen, sodass die untere Umkehr gelungen ist. Aus deren Höhe ergibt sich nun ein kalkulatorisches Anschlusspotential von rund 28 USD bzw. ein Kursziel im Bereich der Tiefpunkte bei rund 156 USD. Vielversprechend gestaltet sich derzeit auch die Konstellation bei diversen Indikatoren. Dem Beispiel des jüngsten, auf historisch niedrigem Niveau entstandenen, MACD-Kaufsignals, ist in der letzten Woche der RSI gefolgt. So konnte der Oszillator den seit Sommer 2020 bestehenden Baissetrend zu den Akten legen. Unter Risikogesichtspunkten gibt die aktuelle Ausbruchssituation Anlegerinnen und Anlegern die Gelegenheit, den Stop-Loss für bestehende Engagements nachzuziehen. Die o. g. Schlüsselmarken bei rund 128 USD sind dabei als Absicherung prädestiniert.

Amazon.com (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Amazon.com

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

