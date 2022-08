HUGO BOSS - Selektion + Chart: Das Beste aus zwei Welten

Regelmäßig filtern wir die 160 deutschen Standardwerte aus DAX®, MDAX® und SDAX® nach den Kriterien Relative Stärke (Levy) und der Schwankungsintensität. Wir kombinieren also die Faktoren „Momentum“ und „low volatility“, mit dem Ziel, trendstarke, trendstabile und gleichzeitig schwankungsarme Titel zu identifizieren. In diese Kategorie fällt derzeit die Hugo Boss-Aktie und auch charttechnisch weiß das Papier zu gefallen. Seit Herbst vergangenen Jahres pendelte der Titel um den im April 2015 etablierten Abwärtstrend (akt. bei 50,83 EUR), der dank der konstruktiven Juli-Entwicklung nun endgültig zu den Akten gelegt wurde (siehe Chart). Im übergeordneten Kontext kann die Verschnaufpause der letzten Monate als klassische Konsolidierung interpretiert werden. Das Hoch vom November 2021 bei 59,98 EUR definiert in diesem Zusammenhang das nächste Anlaufziel, ehe die verschieden Hoch- und Tiefpunkte bei rund 67 EUR wieder ins Blickfeld rücken. Um die aktuelle Ausbruchssituation nicht zu gefährden, sollte die Hugo Boss-Aktie in Zukunft nicht mehr in den o. g. ehemaligen Baissetrend zurückfallen.

HUGO BOSS (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart HUGO BOSS

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

