FISKER - Gelungener Befreiungsschlag

Seit November vergangenen Jahres hat sich die Fisker-Aktie fast gedrittelt. Im Verlauf der beschriebenen Abwärtsbewegung hatte der Titel in den letzten Monaten mehrfach die Haltezone zwischen 10 USD und 8,70 USD unterschritten. Diese Steilvorlage konnten die Bären aber nicht mehr nutzen. Stattdessen kam es zu einer Stabilisierung, welche die Hoffnungen auf einen Fehlausbruch auf der Unterseite weckt. Schließlich konnte der Titel inzwischen nicht nur die o. g. Unterstützungen zurückerobern, sondern auch den Abwärtstrend seit November vergangenen Jahres (akt. bei 9,85 USD) zu den Akten legen. Damit werden Hoffnungen auf Ausprägung eines Doppelbodens geweckt (siehe Chart), zumal der diskutierte Ausbruch durch diverse Indikatoren (z. B. MACD, RSL) bestätigt wird. Das Mai-Hoch (11,59 USD) steckt in dieser Gemengelage ein erstes Erholungsziel ab. Jenseits dieser Schlüsselmarke wäre auch die angeführte untere Umkehr vervollständigt und die 200-Tages-Linie (akt. bei 12,91 USD) definiert den nächsten Widerstand. Um die derzeit vielversprechende Ausgangslage nicht leichtfertig zu verspielen, gilt es in Zukunft die Marke von 10 USD nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten.

FISKER (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart FISKER

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

