Tech-Aktien für die Hälfte

CAC®40, DAX® und EuroSTOXX®50 starteten stark ins neue Jahr. Dow und vor allem der technologielastige Nasdaq-100 Index konnte bei dem Tempo nicht mithalten. Die Unterstützung durch den deutlichen Zinsrückgang an den Anleihemärkten wurde kühl abgeschüttelt.

Stimmung zum Jahresauftakt – bereits in den ersten Handelsminuten schob sich der DAX® zurück über die Marke 14.000 Punkten. Auffällig dabei: Zu den größten Gewinnern zählten die größten Verlierer des vergangenen Jahres. Vonovia und Zalando büßten 2022 mehr als die Hälfte ein. Die Aktie des Automobilzulieferers Continental dampfte die Jahresverluste nur dank eines starken Schlussquartals auf 38 Prozent ein. Zur Mittagszeit notieren die drei DAX®-Titel zwischen drei und knapp 4,5 Prozent im Plus. Ein ähnliches Bild zeigte sich in der zweiten Reihe. Die Aktien von HelloFresh, Kion und ProSiebenSat.1 gaben 2022 zwischen 40 und 71 Prozent nach. Zum Start ins neue Jahr standen die Titel auf der Einkaufsliste vieler Investoren. Nachrichten gab es derweil nicht und in den USA sind die Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

Im weiteren Wochenverlauf werden eine Reihe von Inflationszahlen aus Europa und Wirtschaftsdaten aus den USA erwartet. Sie könnten in den kommenden Tagen für Ausschläge an den Aktienmärkten sorgen. Die zuletzt schwache Entwicklung dieser und zahlreicher weiterer Aktien sorgen jedoch für teils interessante Konditionen bei Bonus Cap-Zertifikaten.

Die Aktie von HelloFresh notiert aktuell bei rund EUR 21. Der Kurs für das Bonus Cap-Zertifikat auf den MDAX®-Titel liegt bei EUR 22,58 und ist damit etwas teurer als der Direkteinstieg in die Aktie. Allerdings ist beim Bonus Cab-Zertifikat eine Barriere und ein Bonuslevel/Cap eingebaut. Wird die Barriere von in diesem Fall EUR 14,50 bis zum finalen Beobachtungstag am 16.06.2023 nicht berührt oder unterschritten, erhalten Inhaber des Papiers EUR 29,00 pro Zertifikat. Investoren haben somit auch dann die Chance auf einen Ertrag, wenn die Aktie stagniert oder leicht fällt. Wird die fixierte Barriere jedoch verletzt, ist die Chance auf die Zahlung von EUR 29 erloschen. Damit droht ein Verlust.

Die in der Tabelle aufgeführten Produkte haben einen Abstand zur festgelegten Barriere von jeweils über 25 Prozent. Allerdings bietet HypoVereinsbank auch eine Vielzahl von Bonus Cap-Zertifikaten mit noch höheren Abständen zur Barriere.

Investmentmöglichkeiten

Bonus Cap-Zertifikat für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Bonuslevel/Cap in EUR Finaler Beobachtungstag weitere Produkte finden sie Continental HB7Z1C 87,25 42,00 125,00 15.12.2023 hier HelloFresh HC0KJH 22,58 14,50 29,00 16.06.2023 hier Kion HC1J0L 34,28 20,00 42,50 16.06.2023 hier ProSiebenSat.1 HC1QLV 9,26 6,25 11,50 15.09.2023 hier Vonovia HC0UFK 24,20 16,00 32,00 15.12.2023 hier Zalando HC1W7J 35,50 25,00 42,50 16.06.2023 hier

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.01.2023; 12:10 Uhr;