Salesforce: Gegenbewegung voll im Gange!

Der Investor Elliott Management Corp. hat mehrere Milliarden Dollar in den SAP-Konkurrenten Salesforce investiert. Elliott ist dafür bekannt, Druck auf Geschäftsentscheidungen auszuüben. Anfang dieses Jahres kündigte Salesforce an, 10 Prozent seiner mehr als 73.000 Stellen zu streichen. In den vergangenen vier Jahren hatte das Softwareunternehmen seine Belegschaft unter anderem durch den Kauf des Messaging-Dienstes Slack fast verdreifacht. Zwischen Januar 2020 und Oktober 2022 kamen 30.000 neue Mitarbeiter hinzu. Seitdem sind die Verkäufe eingebrochen und mehrere Manager haben Salesforce verlassen. Die Beteiligung des Hedgefonds könnte Salesforce helfen, sich auf organisches Umsatzwachstum und steigende Margen zu konzentrieren. Auch ein Wechsel an der Unternehmensspitze wird erwartet.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Salesforce verließ am 18. November 2021 den seit dem Corona-Sell-Off Mitte März 2020 etablierten Aufwärtstrend und bildete unmittelbar danach eine Abwärtssequenz aus. Diese Abwärtssequenz ging am 12. Mai 2022 bei 154,64 US-Dollar in eine Seitwärtsrange über, die bis 31. August 2022 Bestand hatte. Die darauffolgende Schwächephase dauerte bis 3. Januar 2023 an. Im neuen Jahr 2023 startete eine fulminante Aufholjagd, wodurch der Kurs bis zum gestrigen Schlusskurs rund 39 Prozent hinzugewinnen konnte. Der vorangegangene Kursverlust von 58 Prozent ist den Marktteilnehmern zu weit gegangen. Die Betrachtung aus fundamentaler Sicht ergibt aber immer noch KGVs jenseits der 50. Die Prognose des Gewinns pro Aktie in den Geschäftsjahren 2022/23 bis 2024/25 steigt um 146 Prozent, was zu einer geplanten Senkung des erwarteten KGVs von 136 auf 55 zur Folge hat. Bekommen die Marktteilnehmer bei dermaßen hohen KGVs Zweifel am zukünftigen Wachstum, kann dies schnell zu einer Implosion des Kurses führen.