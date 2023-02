Der Dax steuert am Mittwoch auf eine wenig bewegte Eröffnung zu. Etwa eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein minimales Plus auf 15.385 Punkte. Damit bliebe er zwar in der Konsolidierungsspanne der vergangenen zwei Wochen gefangen, aus der er am Donnerstag einen letztlich erfolglosen Ausbruchsversuch gewagt hatte, aber auch in Sichtweite seines höchsten Stands seit über einem Jahr. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Mittwoch ähnlich lustlos erwartet.

Die am Dienstag veröffentlichte, überraschend hohe US-Inflationsrate bleibe eine Belastung für die Börsen, schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Die Inflation wurde möglicherweise vorschnell für besiegt erklärt und das Zinsthema könnnte uns noch das ganze Jahr hindurch auf eine unschöne Art begleiten.



Allerdings ließen Inflation und Zinsen die Kurse "im Moment erstaunlich kalt", ergänzte Altmann mit Blick auf die letztlich nur moderat negative Dax-Reaktion auf die gestrigen US-Inflationsdaten. Mit den Einzelhandelsumsätzen stehe am Nachmittag die nächste wichtige Zahl aus den USA an. Eine deutliche Erholung im Januar wäre ein weiterer Hinweis auf die aktuelle Stärke der weltgrößten Volkswirtschaft. "Die (US-Notenbank) Fed könnte eine Erholung im Einzelhandel allerdings als weitere Aufforderung zum Abkühlen der Wirtschaft in Form höherer Zinsen betrachten", brachte der Experte das Dilemma von Konjunkturentwicklung und Geldpolitik auf den Punkt.

Einzelwerte im Überblick

Am deutschen Markt könnten Unternehmenszahlen aus der zweiten Reihe für Kursbewegungen bei einigen Einzelwerten führen. Die vom im MDax gelisteten Telekomkonzern United Internet angekündigten Aktienrückkäufe für bis zu knapp 300 Millionen Euro sprächen für eine positive Kursreaktion, sagte ein Händler. Andererseits würden United Internet nach positiven Nachrichten erfahrungsgemäß auch gern verkauft.

Der Solar- und Windpark-Betreiber Encavis übertraf dank hoher Strompreise mit der Entwicklung im abgelaufenen Jahr sowohl die eigene Planung als auch die Analystenerwartungen. Die soliden vorläufigen Zahlen sollten die Aktie nach der jüngst schwachen Entwicklung unterstützen, glaubt ein Börsianer. Vorbörslich legte sie um rund vier Prozent zu.

Beim im Nebenwerte-Index SDax notierten Halbleiterhersteller Elmos könnte ein überraschend optimistischer Ausblick für positive Impulse sorgen. Elmos ist nach einem Rekordjahr für 2023 deutlich zuversichtlicher als die Erwartung an den Märkten.

Derweil verfehlte Indexnachbar Amadeus Fire 2022 wegen einer Krankheitswelle im Schlussquartal seine Ergebnisprognose, obwohl das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen auf einen Höchststand stieg. Einem Händler zufolge blieb der Personaldienstleister damit auch knapp unter der Konsensschätzung.

Für Kursausschläge könnten zudem noch Analystenaussagen sorgen. Die US-Bank JPMorgan stufte die Papiere des Industriekonzerns Thyssenkrupp nach den jüngst vorgelegten Quartalszahlen hoch und rät nun zu einer neutralen Gewichtung. Die Citigroup rät beim Chemikalienhändler Brenntag zum Kauf und die Schweizer Bank UBS strich ihre Kaufempfehlung für die Software AG, da sie skeptisch für die Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr ist.

Wall Street: Dow schwach, Tech-Werte im Plus

Die Verbraucherpreisdaten für Januar haben am Dienstag eine Berg- und Talfahrt an den US-Börsen nach sich gezogen. Anleger zeigten sich von den Zahlen verunsichert, die die US-Notenbank Fed wohl nicht von weiteren Zinserhöhungen abhalten werden. Die Inflation fiel im Januar im Vorjahresvergleich nicht so stark wie von Experten erhofft. Fakt war aber auch, dass sie sich den siebten Monat in Folge abschwächte.

Der Dow Jones Industrial erholte sich etwas von seinem Spitzenverlust, der mehr als ein Prozent betrug. Am Ende stand für ihn noch ein Minus von 0,46 Prozent auf 34.089,27 Punkte zu Buche.

Der marktbreite S&P 500 verbuchte mit 4136,13 Punkten ein Minus von 0,03 Prozent. Gefragt waren aber die Technologiewerte. Unter anderem gestützt von steigenden Kursen im Chipsektor drehte der von diesen geprägte Nasdaq 100 einen Spitzenverlust von mehr als einem Prozent noch in Gewinne. Den Tag beendete er 0,71 Prozent höher bei 12 590,89 Zählern.

Verluste an Asiens Börsen

Die Börsen Asiens haben am Mittwoch nach US-Inflationsdaten überwiegend nachgegeben. Die Experten rechnen nach den Daten erst nach zwei weiteren kleinen Leitzinserhöhungen bis Mai mit einer Pause. In Tokio schloss der Nikkei 225 mit 0,4 Prozent im Minus. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index büßte 1,5 Prozent ein und der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen dank um 0,6 Prozent.

Renten

Bund-Future 135,38 +0,07%

Devisen: Euro gibt leicht nach

Der Euro hat am Mittwochmorgen leicht nachgegeben. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0715 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vortag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag moderat höher auf 1,0759 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte dürften die Marktteilnehmer auf US-amerikanische Konjunkturdaten achten. Es werden Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel und Produktionsdaten aus der Industrie erwartet. Sie geben Auskunft über den Zustand der Wirtschaft, was eine wichtige Information für die US-Notenbank Fed ist. Am Dienstag hatten Inflationszahlen eine nur leicht rückläufige Teuerung ergeben. Die Federal Reserve steht daher weiter in der Pflicht, gegen die hohe Inflation vorzugehen.

Euro/USD 1,0717 -0,19%

USD/Yen 133,04 +0,00%

Euro/Yen 142,59 -0,18%

Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Mittwoch ihre Vortagesverluste ausgeweitet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 84,81 US-Dollar. Das waren 77 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 78 Cent auf 78,28 Dollar.

Belastet wurden die Erdölpreise zuletzt durch einen Medienbericht, wonach die US-Regierung mehr Rohöl aus ihrer strategischen Reserve veräußern will. Der Schritt gilt als Reaktion auf eine Produktionskürzung seitens Russland. Preisdruck übt zudem die Aussicht auf weitere Zinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed aus. Am Dienstag waren Inflationsdaten höher ausgefallen als erwartet.

Hinzu kamen neue Vorratsdaten aus den USA. Das American Petroleum Institute (API) meldete am Dienstagabend einen deutlichen Aufbau der nationalen Rohölbestände. Am Mittwochnachmittag veröffentlicht die Regierung ihre wöchentlichen Daten, die am Ölmarkt stets genau beobachtet werden.

Brent 84,66 -0,92 USD

WTI 78,15 -0,91 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 126 (120) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 15 (14) EUR - 'UNDERPERFORM'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 48 (47) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT THYSSENKRUPP AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 5,90 (5,70) EUR

- SOCGEN SENKT ZIEL FÜR MTU AUF 248 (256) EUR - 'HOLD'

- UBS SENKT SOFTWARE AG AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 22,20 (37) EUR

- WDH/CITIGROUP HEBT BRENNTAG AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 96 EUR

- WDH/LBBW SENKT MVV ENERGIE AG AUF 'HALTEN' (KAUFEN) - ZIEL 34,30 EUR

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MARRIOTT INTERNATIONAL AUF 179 (153) USD - 'NEUTRAL'

- BARCLAYS STARTET GENERAL MOTORS MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 46 USD

- BARCLAYS STARTET LEAR MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 155 USD

- BARCLAYS STARTET VISTEON MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 125 USD

- CITIGROUP SENKT TEREX AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 63 USD

- STIFEL SENKT TE CONNECTIVITY AUF 'HOLD' - ZIEL 130 USD

- BARCLAYS STARTET FORD MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 13 USD

- BARCLAYS STARTET DANA MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 20 USD

- BARCLAYS STARTET BORGWARNER MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 62 USD

- BARCLAYS STARTET AUTOLIV MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 100 USD

- BARCLAYS STARTET AMERICAN AXLE MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 10 USD

- RBC HEBT ECOLAB AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 185 USD

- BARCLAYS STARTET TESLA MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 275 USD

- BARCLAYS STARTET RIVIAN MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 28 USD

- BARCLAYS STARTET POLESTAR AUTOMOTIVE MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 7 USD

- BARCLAYS STARTET MOBILEYE MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 60 USD

- BARCLAYS STARTET FISKER MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 6 USD

- BARCLAYS STARTET APTIV MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 150 USD

- BARCLAYS STARTET ADIENT MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 57 USD

- BARCLAYS STARTET MAGNA INTERNATIONAL MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 60 USD

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 12,85 (12,70) EUR - 'BUY'

- HSBC SENKT MICHELIN AUF 'HOLD' - ZIEL 29,50 EUR

- UBS SENKT KUEHNE + NAGEL AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 238 (246) CHF

- WDH/BAADER BANK HEBT SWISS PRIME SITE AUF 'ADD' (REDUCE) - ZIEL 83 CHF

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR CARREFOUR AUF 21 (19) EUR - 'BUY'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR NORSK HYDRO AUF 66 (64) NOK - 'UNDERWEIGHT'

Termine Unternehmen

07:15 DEU: DIC Asset, Jahreszahlen (detailliert)

07:25 DEU: Telecom Italia, Jahreszahlen

07:45 FRA: Kering, Jahreszahlen

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Jahreszahlen

08:00 GBR: Barclays, Jahreszahlen

08:00 NLD: Heineken, Jahreszahlen

09:30 LUX: Stabilus, Hauptversammlung

10:00 DEU: Siemens Healthineers, Hauptversammlung

13:00 USA: Kraft Heinz, Q4-Zahlen

22:05 USA: Cisco Systems, Q2-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

FRA: Kleppiere, Jahreszahlen

USA: American International Group, Q2-Zahlen

USA: Biogen, Inc., Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), Dezember und Jahr 2022

08:00 GBR: Verbraucherpreise 01/23

09:00 ESP: Verbraucherpreise 01/23 (endgültig)

10:00 BGR: Verbraucherpreise 01/23

10:00 POL: Verbraucherpreise 01/23

10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt

11:00 EUR: Industrieproduktion 12/22

11:00 EUR: Handelsbilanz 12/22

11:00 GRC: Verbraucherpreise 01/23

14:30 USA: Empire State Index 02/23

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 01/23

15:15 USA: Industrieproduktion 01/23

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 01/23

16:00 USA: Lagerbestände 12/22

16:00 USA: NAHB-Index 02/23

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

Sonstige Termine

DEU: Presse-Preview zur Hannover Messe 2023, Hannover

09:30 DEU: Vorab-Pk zur Hannover Messe, Hannover

12:00 DEU: Online-Veranstaltung Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim (ZEW), Mannheim

