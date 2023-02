ENCAVIS - Hier kann man wieder einsteigen

ENCAVIS AG - WKN: 609500 - ISIN: DE0006095003 - Kurs: 18,585 € (XETRA)

Es scheint so, als kehrt das Vertrauen der Anleger in die Encavis-Aktie so langsam aber sicher wieder zurück, nachdem die Kurse in den vergangenen Monaten unter Druck kamen. Vor allen Dingen die Vollendung der Schulter-Kopf-Schulter-Formation am 19. Januar dürfte für einen charttechnischen Schock gesorgt haben. Die damit verbundene Unsicherheit der Anleger ist in den vergangenen Tagen jedoch verschwunden, da die Kurse zurück in die alte Preiszone oberhalb von 17,50 EUR vordringen konnten. Hier stellt sich den Bullen seit einigen Tagen der Widerstandsbereich bei ca. 19,07 EUR in den Weg. Im Gegenzug nutzen Anleger kurzfristige Rücksetzer jedoch zügig, um erneut einzusteigen.

Momentan sieht es so aus, als wäre der Ausbruch auf das Jahrestief ein bärischer Fehlausbruch. Trifft dies zu, könnten die Kurse in den nächsten Wochen in Richtung 21,25 EUR durchstarten. Der dortige Widerstandsbereich müsste jedoch nachhaltig geknackt werden, um weiteres Aufwärtspotenzial freizumachen. Unter ca. 17,10 EUR sollte der Kurs nicht mehr zurückfallen.

