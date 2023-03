Aderlass und enttäuschte Anleger bei Mayr-Melnhof Karton

Für die Mayr-Melnhof Karton-Aktie wurden heute Käufer gesucht. Das Marktinteresse ging nach oben, der Aktienpreis bewegte sich in die entgegengesetzte Richtung. Zwischen dem Eröffnungskurs von 152,60 € und dem Preis bei Börsenschluss von 149,00 € rutschte der Kurs um 237,71% ab, einen absoluten Kursverlust von -1,00 €. Somit verzeichnet Mayr-Melnhof Karton nun schon zum wiederholten Mal in Folge eine negative Kursentwicklung. Die heutigen Verluste waren dann aber doch nicht so schlimm wie am 16.03.2023, an dem die Stückpreise mit 147,60 € den tiefsten Stand der letzten 30 Tage erreichten.

Der heutige Börsentag reiht sich in die generellen Abwärtstrend der Mayr-Melnhof Karton-Aktie ein: Um insgesamt -9,04% sakt ihr Wert in den vergangenen 12 Monaten.