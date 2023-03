Vor dem mit Spannung erwarteten Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed wird der Dax auch am Mittwoch mit weiteren Erholungsgewinnen erwartet. Einige mutige Anleger lassen sich offenbar von dem anstehenden Ereignis nicht in die Defensive drängen.

Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,3 Prozent auf 15.245 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wurde zuletzt mit ähnlichen Kursgewinnen erwartet.

Nach den Turbulenzen in der Bankenbranche und dem Fall auf ein Tief seit Anfang Januar ist der Dax inzwischen wieder im Erholungsmodus. Die Notfallrettung der angeschlagenen Schweizer Großbank Credit Suisse wirkte als Balsam. Auch an der Wall Street hatte sich tags zuvor die Stabilisierung weiter fortgesetzt, und auch in Asien geht es am frühen Morgen aufwärts.

Anleger warten auf Fed

Während sich in Europa einige Währungshüter rund um EZB-Chefin Christine Lagarde zu einer Konferenz treffen, sind alle Augen nunmehr auf die US-Notenbank Fed gerichtet - wenngleich ihr Leitzinsentscheid kommt, wenn die hiesigen Märkte bereits wieder geschlossen sind. Eine weitere Anhebung der US-Leitzinsen im Kampf gegen die Inflation galt lange als ausgemacht. Inzwischen sind jedoch die Zweifel daran gewachsen und die Markterwartungen an einen Zinsschritt sind massiv nach unten gegangen, selbst eine Zinspause wird als denkbares Szenario erwogen.

Laut den Experten der Landesbank Hessen-Thüringen Helaba ist ein kleinerer Schritt um 25 Basispunkte inzwischen am Markt nur noch zu 85 Prozent eingepreist, den Ulrich Wortberg und Ralf Umlauf allerdings für wahrscheinlich halten. Dafür spreche, dass die US-Notenbank wohl kaum an einer Überraschung der Markterwartung in der zuletzt sehr volatilen Markt-Phase interessiert sei. "Zudem gilt: Wenn die Fed den Zinszyklus pausieren ließe, könnten Marktteilnehmer vermuten, dass es doch noch weitere Probleme im Bankensektor gibt."

Gewinne an der Wall Street

Die US-Börsen haben ihre Erholung am Dienstag fortgesetzt. Zugleich wird mit Spannung auf die zur Wochenmitte anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed gewartet. Der Nasdaq-100-Index erreichte den höchsten Stand seit Anfang Februar. Die Sorgen um die Bankenbranche ließen insgesamt weiter nach. Stützend wirkte, dass die US-Regierung, wenn nötig, weitere Hilfen für angeschlagene Banken mobilisieren will.

Der Dow Jones Industrial gewann 0,98 Prozent auf 32.560,60 Punkte und hat inzwischen wieder einen guten Teil seiner jüngsten Verluste wettgemacht. Vor zwei Wochen - nach Bekanntwerden der Abwicklung von Silvergate Capital, der Schließung der Silicon Valley Bank sowie weiterer mittelgroßer Banken - war der bekannteste Wall-Street-Index steil auf Talfahrt gegangen. Innerhalb weniger Tage hatte er bis zu sechs Prozent eingebüßt.

Der marktbreite S&P 500 stieg am Dienstag um 1,30 Prozent auf 4002,87 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,42 Prozent auf 12.741,44 Zähler nach oben.

Auch Gewinne in Asien

Auch in Asien haben die Anleger am Mittwoch auf ein weiteres Abflauen der Krise einiger regionaler US-Banken gesetzt. Zudem richteten sich die Blicke auf die anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank. Angesichts der Bankenkrise rechneten zuletzt zunehmend mehr Experten mit einer Pause im Zinserhöhungszyklus.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 mit einem Plus von 1,9 Prozent. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen stieg zuletzt um 0,3 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gewann der Hang-Seng-Index im späten Handel 1,7 Prozent.

Renten

Bund-Future 136,00 +0,09%

Devisen: Euro notiert vor Fed-Entscheid stabil unter 1,08 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwochmorgen stabil unter der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0770 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf ein ähnliches Niveau von 1,0776 Dollar festgesetzt.

An den Finanzmärkten rückt zur Wochenmitte die US-Geldpolitik in den Mittelpunkt. Am Abend gibt die amerikanische Zentralbank Federal Reserve ihre Zinsentscheidung bekannt. Bankvolkswirte rechnen überwiegend mit einer weiteren Straffung um 0,25 Prozentpunkte. Ein Stillhalten kann aufgrund der jüngsten Bankturbulenzen aber nicht ausgeschlossen werden. Als unwahrscheinlich gilt mittlerweile eine kräftigere Anhebung, wie sie Fed-Chef Jerome Powell vor der Unruhe an den Märkten in Aussicht gestellt hatte.

Euro/USD 1,0773 +0,06%

USD/Yen 132,43 -0,06%

Euro/Yen 142,68 -0,01%

Ölpreise geben vor US-Zinsentscheid leicht nach

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 74,69 US-Dollar. Das waren 63 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 58 Cent auf 69,09 Dollar.

Am Rohölmarkt ist zuletzt wieder etwas Ruhe eingekehrt, nachdem die Bankturbulenzen in den USA und Europa für herbe Belastung gesorgt haben. Von ihren in dieser Woche markierten 15-monatigen Tiefständen sind die Erdölpreise aber nicht allzu weit entfernt.

Zur Wochenmitte rückt an den Finanz- und Rohstoffmärkten die US-Geldpolitik in den Mittelpunkt. Am Abend gibt die amerikanische Zentralbank Federal Reserve (Fed) ihre Zinsentscheidung bekannt. Bankvolkswirte rechnen überwiegend mit einer weiteren Straffung um 0,25 Prozentpunkte. Ein Stillhalten kann aufgrund der jüngsten Turbulenzen aber nicht ausgeschlossen werden. Die Geldpolitik der Fed hat große Auswirkungen auf die Konjunktur und die Energienachfrage.

Brent 74,83 +0,49 USD

WTI 69,15 -0,52 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DEUTZ AUF 6,30 (6) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR PFEIFFER VACUUM AUF 133 (140) EUR - 'UNDERPERFORM'

- JPMORGAN HEBT EON AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 13 (10,50) EUR

- JPMORGAN SETZT BASF AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH' - RECHNEN MIT BESSEREM Q1

- MORGAN STANLEY SENKT VONOVIA AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT)

- UBS HEBT ZIEL FÜR FUCHS PETROLUB AUF 38 (37) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/BAADER BANK HEBT COVESTRO AUF 'BUY' (REDUCE) - ZIEL 45,50 (44,00) EUR

- WDH/DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT KION AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 42 (40) EUR

- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR PORSCHE AG AUF 115 (94) EUR - 'HALTEN'

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR NIKE AUF 139 (132) USD - 'OUTPERFORM'

- UBS HEBT ZIEL FÜR NIKE AUF 155 (151) USD - 'BUY'

- CITIGROUP HEBT MARKS & SPENCER AUF 'BUY' - ZIEL 175 PENCE

- GOLDMAN HEBT MARKS & SPENCER AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 180 PENCE

- GOLDMAN SENKT BRITISH LAND AUF 'SELL' - ZIEL 370 PENCE

- HSBC HEBT UBISOFT AUF 'BUY' - ZIEL 26 EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 370 (350) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SETZT L'OREAL AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH' - STARKER JAHRESSTART

- MORGAN STANLEY HEBT ICADE AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT)

- WDH/BAADER BANK HEBT KOMAX AUF 'BUY' (ADD) - ZIEL 300 CHF

- WDH/EXANE BNP NIMMT SAMPO MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 45 EUR

- WDH/JULIUS BÄR SENKT UBS AUF 'HOLD' ('BUY') - ZIEL 17 (23) CHF

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Leoni, Jahreszahlen (detailliert)

07:25 CHE: SNB, Geschäftsbericht

08:00 DEU: New Work, Jahreszahlen (detailliert)

09:00 DEU: Bosch Power Tools, Jahres-Pk, Leinfelden-Echterdingen

09:30 SWE: Svenska Handelsbanken, Hauptversammlung

10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung (online)

10:00 CHE: Swiss Re: Report zu Naturkatastrophen 2022

13:00 NLD: Steinhoff, Hauptversammlung, Amsterdam

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Hensoldt AG, Geschäftsbericht

Termine Konjunktur

08:00 GBR: Verbraucherpreise 02/23

09:00 CHE: SNB Zahlungsbilanz Q4/22

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 01/23

15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

19:00 USA: FOMC Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Powell)

Sonstige Termine

DEU: Online-Präsentation Fraunhofer IAO und EnBW präsentieren Studienergebnisse zum Schnellladen von Elektro-Fahrzeugen in der Stadt, Karlsruhe/Stuttgart

09:30 DEU: Konferenz «The ECB and Its Watchers» u. a. mit EZB-Präsidentin Lagarde (9.30), EZB-Chefvolkswirt Lane (10.30), Frankfurt

09:30 DEU: Pk Deutsche Umwelthilfe zu Grundsatzklage gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta vor dem Landgericht Berlin (auch Online)

10:00 DEU: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung veröffentlicht aktualisierte Konjunkturprognose für 2023/2024

10:00 DEU: Online-Pressegespräch Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME). Vorgestellt werden die Ergebnisse einer Analyse des BME-Expertenkreises China zum Thema Handel mit der Volksrepublik.

16:30 DEU: Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck lädt zur Beschleunigung des Ausbaus der Windenergie an Land zu einem «Windkraft-Gipfel»

+ 16.30 Uhr Hybrides Pressestatement von Habeck

DEU: Verkehrsministerkonferenz (VMK) unter dem Vorsitz von NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne).

EUR: EU-Kommission stellt Gesetz zum Recht auf Reparatur vor

EUR: EU-Kommission präsentiert Gesetz zur Regelung von grünen Werbeversprechen

FRA: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gibt TV-Interview zu Rentenstreit

GBR: Britisches Unterhaus stimmt über Brexit-Regeln für Nordirland ab. Nach der Einigung zwischen London und Brüssel auf neue Brexit-Regeln für Nordirland soll das Unterhaus abstimmen.

CHN/RUS: Chinas Präsident Xi Jinping zu Besuch in Russland (letzter Tag)

Redaktion onvista/dpa-AFX