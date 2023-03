WDH: CTS Eventim rechnet 2023 mit stabilem Umsatz

(Wort in der Überschrift ergänzt: mit)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Ticketverkäufer CTS Eventim will Umsatz und Gewinne 2023 in etwa stabil halten. Würden die Corona-Hilfen des Jahres 2022 ausklammert, werde indes mit höheren Ergebniskennziffern gerechnet, teilte das MDax -Unternehmen am Donnerstag in München mit. Im Vorjahr hatte der Konzern nach dem Ende vieler Corona-Maßnahmen eine Vielzahl an Konzerten und Shows nachgeholt und davon stark profitiert. Einem Händler zufolge liegt der Ausblick etwas unter den Markterwartungen. Die Muttergesellschaft CTS KGaA soll moderat bei Umsatz und Ergebnis zulegen. Vorbörslich zeichneten sich für die Aktien Verluste ab.

Bereits Mitte Februar hatte CTS Eventim vorläufige Kennziffern für 2022 bekannt gegeben, die der Vorstand nun größtenteils bestätigte. Demnach stieg der Konzernumsatz von 408 Millionen Euro im von der Corona-Pandemie belasteten Vorjahr auf 1,9 Milliarden Euro. Bereinigt um Sondereffekte sowie vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieben davon 384,5 Millionen Euro als operatives Ergebnis übrig und somit rund 84 Prozent mehr als noch 2021. Unter dem Strich verdiente CTS Eventim nach Angaben vom Donnerstag fast 204 Millionen Euro nach knapp 88 Millionen Euro im Vorjahr./ngu/mis