Am deutschen Aktienmarkt deutet sich für den Dax am Donnerstag abermals ein schwächerer Start an: Knapp eine Stunde vor dem Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator zum Auftakt für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,6 Prozent auf 15.8370,2 Zähler. Die nächste Orientierungsmarke nach unten ist das Juni-Tief bei 15.713 Punkten. Für den EuroStoxx 50 wird ebenfalls ein Minus von 0,6 Prozent erwartet.

Nach einem starken ersten Halbjahr mit fast 15 Prozent Kursplus im Dax ist die zweite Jahreshälfte bisher gedämpft angelaufen. Drei Verlusttage infolge hatten das wichtigste deutsche Börsenbarometer wieder zurück unter die viel beachtete Marke von 16.000 Punkten gebracht. Das drücke aktuell massiv auf die Stimmung, schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Per saldo haben Anleger seit 2 Monaten mit Dax-Aktien kein Geld mehr verdient. Da nehmen Frust und Enttäuschung im Moment schnell zu. Gerade im Umfeld hoher Zinsen sind ertragslose Zeiten auf der Aktienseite für viele nur schwer auszuhalten.

Weitere Zinserhöhungen werden kommen

Die Sorge vor allzu großen Überraschungen durch das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der Juni-Sitzung der US-Notenbank erwies sich zwar als unbegründet, der Markt muss sich jedoch auch für längere Zeit noch auf steigende Zinsen einstellen. Die Fed signalisierte nach der Zinspause im vergangenen Monat weitere Anhebungen für 2023. Eine Mehrheit ist sogar für mindestens zwei weitere Erhöhungen in diesem Jahr. Man bleibe mit Blick auf die Inflationsentwicklung sehr aufmerksam.

Für die Börsianer wird damit der Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag das entscheidende Highlight dieser Woche. Die steigenden Löhne und die solide Beschäftigungssituation in den Vereinigten Staaten sorgen die US-Notenbank besonders, da sie die Teuerung im Land weiter beschleunigen. Erste Hinweise auf die Lage könnte der bereits am heutigen Handelstag anstehende ADP-Bericht zur Beschäftigung in der Privatwirtschaft geben.

Einzelwerte im Überblick

Auf Unternehmensseite haben die Börsianer zunächst am Morgen einige Nachrichten zu verdauen. So stehen nach ihren Quartalsberichten etwa die Aktien des Verpackungskonzerns Gerresheimer und des Linux-Spezialisten Suse im Mittelpunkt. Auch Südzucker öffnete seine Bücher, ein Börsianer sprach von starken Zahlen und lobte den angehobenen Ausblick. Umsatzzahlen gab es zudem von der Online-Apotheke Redcare Pharmacy.

Der Chemikalienhändler Brenntag plant unterdessen eine neue Führungsstruktur für seine beiden Sparten. Das Unternehmen war zuvor ins Visier aktivistischer Investoren geraten, die eine Aufspaltung fordern, von der sie sich eine Wertsteigerung erhoffen. Der angekündigte Kapitalmarkttag zur weiteren Marschrichtung könnte am Markt nun entsprechende Fantasien erneuern, sagte ein Händler am Morgen. Vorbörslich gaben die Papiere indes moderat nach.

Daneben sind CTS Eventim nach dem Vergleich zur geplatzten Pkw-Maut einen Blick wert. Dieser bietet Anlegern womöglich Grund zur Freude und Enttäuschung zugleich: Als Folge muss der Bund 243 Millionen Euro Schadenersatz an die vorgesehenen Betreiber zahlen, zu denen auch das Unternehmen zählt. Allerdings hatten die Betreiber ursprünglich fast das Doppelte gefordert. Einige Analysten schätzen die auf CTS nun entfallende Summe bei etwa 80 Millionen Euro.

Verluste an der Wall Street

Die US-Aktienmärkte haben nach einer Feiertagspause am Mittwoch kaum auf die Bekanntgabe des Protokolls zur letzten US-Notenbanksitzung reagiert und letztlich moderat nachgegeben.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,38 Prozent bei 34.288,64 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,20 Prozent auf 4.446,82 Zähler nach unten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,03 Prozent auf 15.203,78 Punkte.

Deutliche Verluste in Asien

In Asien ist es am Donnerstag an den wichtigsten Aktienmärkten deutlich nach unten gegangen. In Tokio sank der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel rund 1,6 Prozent. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, sank zuletzt 0,7 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte im späten Handel rund drei Prozent ein.

Renten

Bund-Future 132,43 - 0,15%

Devisen: Euro gibt zum US-Dollar leicht nach

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0845 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch etwas höher auf 1,0879 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf richtet sich die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf zahlreiche Konjunkturdaten. Am Vormittag werden Auftragszahlen aus der deutschen Industrie erwartet. Das verarbeitende Gewerbe leidet seit einiger Zeit unter einer schwachen Nachfrage, die auf die trübe Weltkonjunktur zurückgeht.

In den USA stehen am Nachmittag unter anderem Daten vom Arbeitsmarkt an, die für die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed von Bedeutung sind. Außerdem veröffentlicht das ISM-Institut seine monatliche Stimmungsumfrage unter Dienstleistern.

Euro/USD 1,0846 -0,07%

USD/Yen 143,87 -0,55%

Euro/Yen 156,04 -0,63%

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 76,45 US-Dollar. Das waren 20 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate zur August-Lieferung (WTI) sank geringfügig auf 71,75 Dollar.

Im Tagesverlauf dürften Marktteilnehmer vor allem auf neue Lagerdaten aus den USA achten. Am Nachmittag gibt das Energieministerium seine wöchentlichen Zahlen bekannt. Wegen des Nationalfeiertags am Dienstag findet die Veröffentlichung einen Tag später als üblich statt. Nach Zahlen des Branchenverbands American Petroleum Institute (API) vom Mittwochabend sind die landesweiten Bestände in der vergangenen Woche spürbar gesunken.

Grundsätzlich bleibt die Lage am Ölmarkt bestimmt durch Konjunktursorgen auf der Nachfrageseite und ein knapper werdendes Angebot. Anfang der Woche hatte der große Erdölförderer Saudi-Arabien seine Produktionskürzungen zeitlich verlängert, Russland hatte seine Kürzungen der Menge nach ausgeweitet. Damit stemmen sich die beiden Länder, die gemeinsam den großen Verbund Opec+ anführen, gegen die tendenziell schwache Preisentwicklung.

Brent 76,42 -0,23 USD

WTI 71,70 -0,09 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 71 (70) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 135 (125) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT NEMETSCHEK AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 60 EUR

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ABOUT YOU AUF 4,20 (4,30) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR DWS AUF 30 (31) EUR - 'NEUTRAL'

- HSBC SENKT HEIDELBERG MATERIALS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 81 (76) EUR

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ABOUT YOU AUF 7,50 (9,50) EUR - 'BUY'

- RBC HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 165 (160) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- UBS HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 115 (111) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS HEBT ZIEL FÜR VITESCO AUF 86 (72) EUR - 'BUY'

- UBS SENKT ZIEL FÜR DWS AUF 29 EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 14 (15) EUR - 'OVERWEIGHT'

- UBS HEBT ZIEL FÜR FORD AUF 11 (10) USD - 'SELL'

- UBS HEBT ZIEL FÜR GENERAL MOTORS AUF 41 (38) USD - 'NEUTRAL'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ENGIE AUF 17,50 (17,00) EUR - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SANOFI AUF 107 (105) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG STARTET ARGAN MIT 'HOLD' - ZIEL 82 EUR

- BERENBERG STARTET CTP MIT 'BUY' - ZIEL 14,50 EUR

- BERENBERG STARTET WAREHOUSES DE PAUW MIT 'HOLD' - ZIEL 28 EUR

- CITIGROUP NIMMT IDORSIA MIT 'SELL' WIEDER AUF - ZIEL 5,50 CHF

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 970 (920) EUR - 'BUY'

- HSBC HEBT VICAT AUF 'HOLD' - ZIEL 27 EUR

- HSBC HEBT ZIEL FÜR CRH AUF 64 (60) EUR - 'BUY'

- HSBC SENKT GEBERIT AUF 'REDUCE' - ZIEL 419 CHF

- HSBC SENKT KINGSPAN AUF 'HOLD' - ZIEL 64 EUR

- JEFFERIES SETZT HEINEKEN AUF 'FRANCHISE PICKS LIST' UND 'GLOBAL TOP PICKS LIST'

- JPMORGAN HEBT MONDI PLC AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 1355 (1606) PENCE

- JPMORGAN HEBT SMURFIT KAPPA AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 36 (38) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR WIZZ AIR AUF 4250 (4050) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 68 (69) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 3,20 (3,30) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SETZT BNP PARIBAS UND CREDIT AGRICOLE AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'

- MORGAN STANLEY HEBT UPM-KYMMENE AUF 'EQUAL-WEIGHT'

- RBC HEBT SMITHS AUF 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - ZIEL 1775 (1650) PENCE

- UBS HEBT ZIEL FÜR RENAULT AUF 42 (39) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS HEBT ZIEL FÜR STELLANTIS AUF 19 (17,50) EUR - 'BUY'

- WDH/BAADER BANK HEBT U-BLOX AUF 'BUY' (ADD) - ZIEL 139 (160) CHF

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Südzucker, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Gerresheimer , Q2-Zahlen

07:30 DEU: Suse, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Hornbach Baumarkt AG, Hauptversammlung, Landau in der Pfalz

10:00 DEU: Baader Wertpapierhandelsbank, Hauptversammlung

10:00 DEU: VDMA Bayern, Jahres-Pk zu Ergebnisse Konjunkturumfrage des bayerischen Maschinen- und Anlagenbaus, München

14:00 USA: Coty, Investor Day

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: thyssenkrupp nucera AG & Co.KGaA, Bekanntgabe Ausgabepreis

FRA: Totalenergies, Urteil Klimaverfahren vor einem Pariser Gericht erwartet

AUT: AT&S, Hauptversammlung

Termine Konjunktur

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 05/23

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 04/23

08:00 FIN: Handelsbilanz 05/23 (vorläufig)

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 05/23

08:30 HUN: Industrieproduktion 05/23

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 05/23

14:15 USA: ADP Beschäftigung 06/23

14:30 USA: Handelsbilanz 05/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Dienste 06/23

16:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

Sonstige Termine

09:00 DEU: Bayerischer Sparkassentag 2023 «Regional. Kommunal. Zukunft» mit Ministerpräsident Markus Söder, Würzburg

09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zum Millionen-Schadensersatz für Dyson

10:00 DEU: Bundesweiter Aktionstag «Ohne uns kein Höhenflug» - Verdi fordert Inflationsausgleich von Lufthansa

11:00 DEU: EU-Kommission präsentiert Strategische Vorausschau 2023

11:00 DEU: Abschluss-Pk zur Hauptkonferenz der Gesundheitsminister der Länder u. a. mit Landesgesundheitsminister und GMK-Vorsitzenden Manne Lucha (Grüne), Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), Friedrichshafen

11:30 DEU: Branchentag der Automobil-Zuliefererindustrie mit Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD), Ichtershausen

14:00 DEU: Teilnahme Bundeskanzler Olaf Scholz an der dritten Sitzung des Zukunftsrats

DEU: Entwicklung der Bierpreise und Halbjahres-Zahlen der Großbrauerei Veltins

USA: Facebook-Konzern macht voraussichtlich Twitter-Konkurrenten verfügbar

USA/CHN: US-Finanzministerin Yellen besucht China

Redaktion onvista/dpa-AFX