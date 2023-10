Der Konflikt im Nahen Osten ist weiterhin ein Unsicherheitsfaktor für die Börse. | Heute gibt es kaum Unternehmensnachrichten. | Ölpreis (noch) stabil.

Der Dax wird nach seinem schwachen Wochenausklang am Montag kaum verändert erwartet. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 15.195 Punkte. Beim Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 zeichnet sich ebenfalls ein knappes Plus ab.

Konflikt im Nahen Osten belastet Börsen

Von den asiatischen Handelsplätzen kam am Morgen kein Rückenwind für die hiesigen Börsen. Auch in China ging es trotz einer kräftigen Geldspritze der dortigen Notenbank und verschärfter Bestimmungen für Leerverkäufe von Aktien mit den Kursen bergab. Dazu könnte sich der aktuelle Nahost-Konflikt mit der anstehenden israelischen Bodenoffensive im Gazastreifen massiv ausweiten.

Die Stimmung an den Kapitalmärkten leide unter den aktuellen geopolitischen Entwicklungen in Israel und dem Gazastreifen, den hohen Zinsen und den durchwachsenen Wachstumsaussichten, schreiben die Experten der Schweizer Privatbank Julius Bär. Gleichzeitig scheine die aktuelle Konjunkturlage aber besser zu sein als die Stimmung.

Kaum Unternehmensnachrichten

Kursbewegende deutsche Unternehmensnachrichten waren am Montag zunächst dünn gesät. Pharmatitel könnten unter Druck geraten, nachdem der US-Riese Pfizer sein Umsatzziel für das Jahr deutlich gesenkt hatte. Als Grund nannte das Unternehmen die weggebrochene Nachfrage nach Covid-Medikamenten. Nach der Gewinnwarnung des Pharma- und Laborausrüsters Sartorius am Freitag sei das der nächste Stimmungsdämpfer für die Branche, kommentierte ein Händler.

Der Stahlkonzern Salzgitter könnte indes von einer Hochstufung durch die US-Bank JPMorgan profitieren. Diese rät nun zu einer neutralen Gewichtung der Aktien und hob das Kursziel deutlich an - von bisher 17,60 auf 27,60 Euro, womit sie nun über dem jüngsten Schlusskurs von 23,68 Euro liegt.

US-Indizes gemischt

Vor einem mit Risiken verbundenen Wochenende haben sich die Anleger an den US-Börsen nicht mehr vorgewagt. Börsianer verwiesen vor allem auf eine mögliche Zuspitzung des Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen Hamas am Wochenende. Gesucht waren daher als sicher geltende US-Anlagen. Der technologielastige Nasdaq 100 zählte nicht dazu, er verlor mit 1,24 Prozent noch mehr an Boden.

Verluste an Asiens Börsen

Die asiatischen Börsen haben am Montag unter der Risikoscheu der Anleger gelitten. Selbst eine kräftige Geldspritze von Chinas Zentralbank für den Finanzmarkt habe nicht geholfen, sagte ein Börsianer. Besonders hart es es den japanischen Leitindex Nikkei 225 getroffen.

Renten

Bund-Future: 129,4 (-0,23 Prozent)

Devisen: Euro startet etwas fester in die Woche

Der Euro ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Nach wie vor blicken Teilnehmer an den Finanzmärkten mit Argusaugen auf den Konflikt zwischen der Hamas und Israel. Eine Ausweitung der Auseinandersetzung auf weitere Länder des Nahen Ostens gilt als große Gefahr.

Zumindest mit Blick auf Konjunkturdaten dürfte der Wochenbeginn ruhig ausfallen. In Europa werden lediglich Zahlen aus der zweiten Reihe mit geringer Marktrelevanz erwartet. In den USA steht mit dem Empire-State-Index ein regionaler Frühindikator aus der Industrie auf dem Programm.,

EUR / USD : 1,0527 (+0,18 Prozent)

: 1,0527 (+0,18 Prozent) USD / JPY : 149,41 (-0,11 Prozent)

: 149,41 (-0,11 Prozent) EUR / JPY: 157,28 (+0,07 Prozent)

Ölpreise starten stabil in die Woche

Die Ölpreise sind am Montag stabil in die neue Woche gestartet. Die Stimmung am Erdölmarkt ist angespannt, wie die kräftigen Preisschwankungen von vergangener Woche zeigten.

Von ihren mehrmonatigen Höchstständen, die Ende September markiert wurden, sind die Preise zwar noch etwas entfernt. Allerdings ging die Entwicklung zuletzt nach oben. Hintergrund ist der Konflikt zwischen der Hamas und Israel, von dem Gefahren für die gesamte ölreiche Region des Nahen Ostens ausgehen.

Eine Ausweitung der Auseinandersetzung gilt nach wie vor als großes Risiko, auch für den Ölpreis. Über das Wochenende gab es insbesondere seitens der USA diplomatische Bemühungen, mit denen der Konflikt eingedämmt werden soll. Israel will die im Gazastreifen herrschende Hamas zerstören, die bei dem Terrorüberfall vor rund einer Woche mehr als 1300 Menschen getötet und mehr als 3600 Menschen verletzt hatte. Es wird eine Bodenoffensive der israelischen Armee erwartet.

Nordseesorte Brent : plus 0,07 USD auf 90,96 USD

: plus 0,07 USD auf 90,96 USD Sorte WTI: plus 0,07 USD auf 87,76

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR KION AUF 39 (37) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 110 (120) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 72 (75) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR PORSCHE AG AUF 95 (105) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 264 (345) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES STARTET VIVORYON THERAPEUTICS MIT 'BUY' - ZIEL 16,50 EUR

- JPMORGAN HEBT SALZGITTER AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 27.60 (17,60) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 7,50 (6,30) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 210 (218) EUR - 'BUY'

- UBS SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 57 (66) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS SENKT ZIEL FÜR NETFLIX AUF 500 (525) USD - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT PFIZER AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 39 (38) USD

- JEFFERIES HEBT PENNON GROUP AUF 'BUY' (UNDERPERFORM) - ZIEL 850 (700) PENCE

- JEFFERIES HEBT UNITED UTILITIES AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 1200 (960) PENCE

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SEVERN TRENT AUF 2950 (2100) PENCE - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS STEDIM BIOTECH AUF 240 (310) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT SSAB-A AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 75 (72) SEK

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR APERAM AUF 20 (19,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ACERINOX AUF 10,70 (11,90) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 20 (23,50) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SETZT ACERINOX AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- JPMORGAN SETZT APERAM UND VOESTALPINE AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - 'MEIDEN'

- RBC HEBT UBS AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 30 (20) CHF

- WDH/JEFFERIES HEBT SEVERN TRENT AUF 'BUY' (UNDERPERFORM) - ZIEL 2950 (2100) P

Termine Unternehmen

23:30 GBR: Rio Tino, Q3 Operations Review 2023

Termine Konjunktur

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 8/23

08:00 DEU: Großhandelspreise 9/23

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 8/23

10:00 ITA: Verbraucherpreise 09/23 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 08/23

14:30 USA: Empire State Manufacturing Report 10/23

EUR: Treffen der Euro-Gruppe

Sonstige Termine

10:00 DEU: Cum-Ex-Prozess gegen den Gesellschafter der Hamburger Privatbank Warburg, Christian Olearius

10:00 DEU: Pk Immobilienverband Deutschland Süd: Marktbericht Wohnimmobilien und Mietobjekte in Bayern und München

10:00 DEU: Vorstellung Herbst-Konjunkturdaten von IHK und HWK Chemnitz

10:30 DEU: Vorstellung Impulspapier: «Beitrag zu Grundlagen und Grenzen Künstlicher Intelligenz (KI) beim Einsatz in Verteidigungstechnologien» des Bundesverbands der Deutschen Industrie, des Bundesverbands der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, des Bundesverbands der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie und des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien.

10:30 DEU: Eröffnung des neuen Berliner Standorts des Softwareunternehmens SAP mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne)

11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Verband Deutscher Großbäckerei e.V.

ALB: Balkan-Gipfel mit Bundeskanzler Olaf Scholz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Albanien

11.00 Beginn

17.45 Abschluss-Pressekonferenz mit Scholz

DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwei ehemalige Maple-Banker

LUX: Treffen der Euro-Gruppe

Redaktion onvista/dpa-AFX