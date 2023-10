Um 14:15 Uhr verkündet die EZB ihren Zinsentscheid. | Anleger rechnen mit keiner Erhöhung. | Nasdaq 100 mit hohen Verlusten.

Mit dem zuletzt stabilisierten Dax dürfte es am Donnerstag wieder vorbei sein. Ein sehr schwacher US-Technologiesektor - der Index Nasdaq 100 büßte am Vortag zweieinhalb Prozent ein auf den tiefsten Stand seit Anfang Juni - und die hartnäckig an der Fünf-Prozent-Marke verharrende Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lösen bei den Anlegern Unbehagen aus.

Der deutsche Leitindex steht folglich unter Druck. Der X-Dax als Indikator für den Dax deutet auf ein Minus von einem Prozent auf 14.746 Punkte zum Handelsbeginn hin. Damit würde sich das Börsenbarometer wieder dem Tief vom Montag bei 14.630 Zählern nähern, das der niedrigste Kurs seit Mitte März war. Ein Rückfall darunter könnte den Abwärtsdruck erhöhen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte ebenfalls deutlich nachgeben.

Heute EZB-Zinsentscheid

Akzente setzt am vorletzten Handelstag der Woche erneut die Saison der Quartalsbilanzen, bevor am Nachmittag die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Marktbeobachter gehen mehrheitlich davon aus, dass es nach zuletzt zehn Zinserhöhungen an diesem Donnerstag zu keiner weiteren Anhebung kommt. Der Inflationsdruck lässt inzwischen nach, die Konjunktur schwächelt.

Einzelwerte im Überblick

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate fielen die Aktien von Mercedes-Benz mit einem Abschlag von zwei Prozent auf. Die Stuttgarter werden wegen harter Konkurrenz im Autogeschäft vorsichtiger mit der Prognose für das Gesamtjahr. Papiere von Rheinmetall legten leicht zu, der Industriekonzern profitierte erneut vom Geschäft mit Waffen und Munition.

Schlechte Nachrichten gab es aus der Chip-Branche: Im MDax der mittelgroßen Titel fielen Aixtron um sechs Prozent. Der Ausrüster für die Chip-Branche blieb im dritten Quartal mit der Profitabilität hinter den Erwartungen zurück. Eine vorsichtigere Jahresprognose von Süss Microtec für das Geschäftsjahr ließ den Kurs des Chip-Zulieferers um mehr als sechs Prozent einbrechen.

Nach vorsichtigeren Aussagen von Wacker Chemie zum laufenden Jahr fiel der Kurs des Chemiekonzerns um zwei Prozent. Nach laut Händlern enttäuschenden Kundenzahlen von Hellofresh im dritten Quartal sackte der Kurs des Versenders von Kochboxen um dreieinhalb Prozent ab.

Wall Street mit Verlusten

Nach leichten Erholungsgewinnen am Vortag haben die US-Börsen zur Wochenmitte nachgegeben. Vor allem der technologielastigen Nasdaq-Index zeigte sich sehr schwach. Er litt unter dem enttäuschend verlaufenen Cloud-Geschäft von Alphabet im abgelaufenen Unternehmensquartal. An der dadurch eingetrübten Stimmung für Techwerte konnten auch die erfreulichen Zahlen des Software-Giganten Microsoft wenig ändern.

Auch Börsen in schwächer

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben sich der Schwäche der US-Märkte am Donnerstag nicht entziehen können. Insbesondere Technologiewerte standen unter Druck. Der erneute Anstieg der Renditen für US-Staatsanleihen belastet die Märkte.

Nikkei 225 :

: Hang-Seng : 17.010 (-0,44 Prozent)

: 17.010 (-0,44 Prozent) CSI 300: 3.495 Punkte (-0,25 Prozent)

Renten

Bund-Future: 127,74 (-0,16 Prozent)

Devisen: Eurokurs gibt vor EZB-Zinsentscheid zum US-Dollar weiter nach

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf die Zinsentscheidung der EZB, die am frühen Nachmittag auf dem Programm steht. Es wird allgemein nicht mit einer weiteren Anhebung der Leitzinsen gerechnet. Unter anderem wegen zuletzt schwacher Konjunkturdaten aus der Eurozone erwarten die Anleger vielmehr nach zehn Erhöhungen in Folge eine Zinspause der Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation.

Zuletzt wurde immer deutlicher, dass die Wirtschaft in der Eurozone an Fahrt verliert, während die Konjunktur in den USA trotz Zinserhöhungen auf Wachstumskurs bleibt. Dies sorgte tendenziell für eine Kursstärke des Dollar, während der Eurokurs im Gegenzug unter Druck geriet. Am Nachmittag werden zudem Daten zum Wirtschaftswachstum in den USA erwartet. Analysten gehen davon aus, dass die US-Wirtschaft in den Sommermonaten an Kraft gewonnen hat.

EUR / USD : 1,0545 (-0,20)

: 1,0545 (-0,20) USD / JPY : 150,39 (+0,10)

: 150,39 (+0,10) EUR / JPY: 158,59 (-0,10)

Ölpreise sinken leicht

Damit konnten sich die Notierungen am Ölmarkt vorerst stabilisieren, nachdem sie zur Wochenmitte kräftig gestiegen waren. Die Ankündigung Israels, an einer geplanten Bodenoffensive im Gazastreifen festhalten zu wollen, hatte den Ölpreisen am Mittwoch deutlichen Auftrieb verliehen. Der Krieg zwischen Israel und der islamistische Hamas sorgte zuletzt immer wieder für starke Kursbewegungen.

Die Sorge einer möglichen Ausweitung des Konflikts auf andere Länder im Nahen Osten bleibt das bestimmende Thema am Ölmarkt. Gebremst wurde der Anstieg der Ölpreise durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. Am Vortag war bekannt geworden, dass die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche überraschend um rund 1,4 Millionen Barrel gestiegen waren. Steigende Ölreserven in den USA belasten in der Regel die Ölpreise.

Nordseesorte Brent : 89,94 USD (-0,19 USD)

: 89,94 USD (-0,19 USD) Sorte WTI: 85,29 USD (-0,10 USD)

