Anschlusskäufe bleiben aus. | Anleger befürchten: Die Zinserhöhung der Fed ist noch nicht abgeschlossen.

Für den zuletzt schon erlahmten Dax zeichnet sich zur Wochenmitte ein schwacher Handelstag ab. Allerdings könnte eine Flut an Unternehmensberichten dem Index im Laufe des Morgens neue Impulse geben. Der X-Dax als Indikator lässt für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,39 Prozent auf 15.094 Punkte erwarten. Auch der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 wird schwächer erwartet.

Bei etwa 15.200 Punkten scheint die jüngste Erholungsrally des Dax zuletzt ihren Höhepunkt erreicht zu haben. Der deutsche Leitindex hält sich aber nach seiner starken Vorwoche weiter über der 21-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend, die bei 15.047 Punkten verläuft.

Die so heiß ersehnten Anschlusskäufe gibt es einfach nicht.

Börsianer zweifeln neuerdings auch wieder etwas mehr daran, ob der Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank Fed bereits abgeschlossen ist oder nicht. Laut dem Commerzbank-Experten Michael Pfister betonten Fed-Offizielle zuletzt, der Kampf gegen die Inflation sei noch nicht entschieden. Erleichternd wirkten mit Blick auf die Inflation die zuletzt deutlich gesunkenen Ölpreise, erwähnte Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management.

Berichtssaison geht weiter

In der Berichtssaison geht es am Mittwoch hierzulande hoch her. Allein aus dem Dax berichteten am Morgen acht Unternehmen. Positiv auffällig waren dabei die Titel der Commerzbank mit einem Anstieg um 2,6 Prozent im Tradegate-Handel. Nach einem überraschend erfolgreichen Quartal peilt die Bank für 2023 einen Überschuss von rund 2,2 Milliarden Euro an.

Umgekehrt ging es für die Titel des Logistikers DHL Group vorbörslich um fast ein Prozent nach unten. Die frühere Deutsche Post senkte ihre mittelfristige Prognose: 2025 rechnet sie nicht mehr damit, operativ ähnlich viel zu verdienen wie im Rekordjahr 2022.

Unter den übrigen Dax-Berichtsunternehmen dominierten negative Kursreaktionen. Die Titel von Eon, Continental, Bayer und Siemens Healthineers verloren im vorbörslichen Handel im Vergleich zu ihrem Xetra-Schlusskurs bis zu 1,8 Prozent. Finale Resultate gab es außerdem vom Sportartikelhersteller Adidas und dem Rückversicherer Munich Re.

Außerhalb des Dax fielen vor allem die Papiere der Deutschen Pfandbriefbank negativ auf, hier zeichnet sich nach zuletzt gutem Lauf ein herber Rücksetzer um elf Prozent ab. Der Immobilienfinanzierer stockt wegen der anhaltenden Marktschwäche bei Gewerbeimmobilien seine Risikovorsorge deutlich auf und kappte sein diesjähriges Ziel für das Vorsteuerergebnis deutlich.

Bei Dürr könnte sich das jüngste Aufbäumen der Aktie wieder erübrigen, denn der Maschinenbauer kappte nach der Senkung der Prognose für 2024 nun auch seine Gewinnziele für 2023. Positiver waren die Reaktionen zum Beispiel bei Auto1: Die Titel des Autohändlers zogen nach den Zahlen vorbörslich um sieben Prozent an.

Wall Street: Dow Jones erholt sich weiter

Die US-Aktienbörsen haben am Dienstag dank eines anhaltenden Zinsoptimismus an ihre moderaten Gewinne zum Wochenstart angeknüpft. Davon profitierten vor allem die Technologiewerte an der Nasdaq. Nach anfänglich etwas tieferen Notierungen berappelten sich die Kurse im Handelsverlauf. Die Erholung sei auch dadurch zustande gekommen, dass die Renditen von US-Staatsanleihen unter Druck seien, hieß es am Markt.

Leichte Kursverluste in Asien

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch leicht nachgegeben. Zurückhaltung präge das Geschehen vor dem Hintergrund des nach wie vor unsicheren Zinspfades der US-Notenbank.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 32.166 -0,3 Prozent Hang Seng 17.601 -0,39 Prozent CSI 300 3.611 -0,24 Prozent

Renten

Bund-Future: 130,35 (-0,02 Prozent)

Devisen: Euro notiert weiter unter 1,07 US-Dollar

Die Kursbewegungen am Devisenmarkt hielten sich in den Morgenstunden in engen Grenzen. Am Vormittag könnten allerdings Inflationsdaten aus Deutschland und Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel der Eurozone für Kursbewegung sorgen.

Im Tagesverlauf wollen sich einige Redner aus den Reihen der US-Notenbank Fed zu Wort melden, darunter Fed-Chef Jerome Powell. Die Fed hatte ihre Leitzinsen zuletzt nicht weiter erhöht. An den Finanzmärkten richten sich die Blicke angesichts sinkender Inflationsraten schon auf mögliche Zinssenkungen im kommenden Jahr.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0687 -0,07 USD / JPY 150,66 +0,14 EUR / JPY 161,01 +0,07

Ölpreise geben weiter nach

Die Schwäche der globalen Konjunktur sorgt am Ölmarkt weiter für Preisdruck. Während sich die Wirtschaft in den USA abzuschwächen scheint, kämpft China schon seit längerem mit einer Wachstumsschwäche. Die beiden Länder sind die größten Energienachfrager der Welt.

Der Krieg zwischen Israel und der Hamas spielt am Rohölmarkt ebenfalls eine große Rolle. Allerdings sind die anfänglichen Preisaufschläge zuletzt gesunken, da sich der Konflikt bisher nicht auf andere Länder des ölreichen Nahen Ostens ausgeweitet hat. Die Förderbegrenzungen großer Produktionsländer wie Saudi-Arabien und Russland sorgen dafür, dass die Preise auf erhöhtem Niveau bleiben.

Sorte Preis Veränderung Brent 81,40 USD -0,21 USD WTI 76,97 USD -0,40 USD

