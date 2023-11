Powell schließt Zinserhöhungen nicht aus, Tech-Werte steigen dennoch. | Preist der Markt eine Zinspause ein?

Am deutschen Aktienmarkt verleiht zum Start in eine mit Konjunkturdaten gefüllte Woche die jüngste New Yorker Tech-Rally zunächst nur verhalten Schub. Eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung am Montag signalisierte der X-Dax für den Dax ein Plus von 0,3 Prozent auf 15.285 Punkte. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 wird 0,4 Prozent höher erwartet.

Gehen Anleger von einer Zinspause aus?

Auch in Asien fiel der Wochenstart verhalten aus. Händler verwiesen zudem darauf, dass die US-Ratingagentur Moody's den USA demnächst ihre bisherige Topbewertung wegnehmen könnte: der Ausblick für das Land wurde am späten Freitagabend von "stabil" auf "negativ" gesetzt. Allerdings dürfte das nur bedingt überraschen.

Zuvor waren am Freitag in New York der Dow Jones Industrial und vor allem die Nasdaq-Indizes deutlich gestiegen. Zur Begründung hieß es, Anleger hätten es wohl verdrängt, dass die US-Notenbank Fed nach Aussagen ihres Vorsitzenden Jerome Powell weiter nicht davon überzeugt ist, die Geldpolitik ausreichend gestrafft zu haben. Alle Augen richten sich nun auf die US-Verbraucherpreise, die am Dienstag veröffentlicht werden.

Die Börsen rechnen mit einem deutlichen Rückgang der Jahresrate. Sollte das so eintreten, würde sich die Zinsdiskussion endgültig von der Frage, ob die Fed noch einmal erhöht, wegbewegen. Stattdessen würde sich die Diskussion dann auf den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung konzentrieren.

Einzelwerte im Überblick

Die Berichtssaison bleibt in dieser Woche im Blick. Am Montag öffnen Bilfinger, Talanx, Salzgitter und die Automobil-Holding Porsche SE ihre Bücher.

Die Titel des Industriedienstleisters Bilfinger gewannen vorbörslich auf Tradegate 1,9 Prozent zum Xetra-Schluss, die des Versicherers Talanx gut ein Prozent.

Die Aktien des Windkraft- und Solarunternehmens Energiekontor stiegen anlässlich des Quartalsberichts vorbörslich um fast fünf Prozent ab. Allerdings waren sie in der Vorwoche um eingebrochen.

Wall Street im Plus

Die US-Aktienmärkte haben eine konsolidierungsgeprägte Woche mit deutlichen Aufschlägen abgeschlossen. Angeführt wurden die Kursgewinner von Technologiewerten. Zur Begründung hieß es, die Anleger hätten jüngste Zinsaussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell einfach beiseite gewischt. Der oberste Währungshüter hatte gesagt, die Fed sei nicht völlig davon überzeugt, die Geldpolitik ausreichend gestrafft zu haben.

Zurückhaltung in Asien

Die Anleger an den Aktienmärkten in Asien haben sich zum Wochenstart zurückgehalten. Die Blicke richten sich bereits auf US-Inflationsdaten, die am Dienstag veröffentlicht werden.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 32.585 +0,052 Prozent Hang-Seng 17.280 +0,45 Prozent CSI 300 3.578 -0,24 Prozent

Renten

Anleihenart Kurs Veränderung Bund-Future 129,62 -0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,7125 +0,13 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,644 +0,34 Prozent

Devisen: Euro notiert zum Wochenstart knapp unter 1,07 US-Dollar

Heute stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die Marktwirkung von dieser Seite dürfte demnach begrenzt ausfallen. Aus den Notenbanken melden sich einige hochrangige Vertreter zu Wort, darunter EZB-Vizepräsident Luis de Guindos. Ansonsten richtet sich der Blick an den Märkten auf Dienstag, wenn in den USA neue Inflationsdaten veröffentlicht werden. Die Zahlen sind für die Geldpolitik der US-Zentralbank Fed von Bedeutung.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0685 -0,01 Prozent USD / JPY 151,78 +0,16 Prozent EUR / JPY 162,17 +0,16 Prozent

Ölpreise starten schwach in die neue Woche

Die Stimmung am Rohölmarkt ist weiterhin durch Konjunkturskepsis geprägt. In den vergangenen drei Wochen sind die Preise um mehr als zehn Prozent gefallen, weil schwache Konjunkturdaten aus den großen Verbrauchsländern USA und China eine rückläufige Nachfrage erwarten lassen. Die Angebotsbeschränkungen Saudi-Arabiens und Russlands wirken in diesem Umfeld nur begrenzt. Die anfänglichen Ölpreisaufschläge wegen des Gaza-Kriegs sind mittlerweile verschwunden.

Sorte Preis Veränderung Brent 80,72 USD -0,71 USD WTI 76,49 USD -0,68 USD

