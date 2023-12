Silberpreis vor NFPs unter 25 Dollar – Anleger hoffen auf Zinssenkungen

Drei Tage vor dem mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls) machen Anleger am Silbermarkt zunächst Kasse. Übergeordnet dürften die Zinssenkungsfantasien der Marktakteure als Zünglein an der Waage fungieren. Nach der jüngsten Kursrallye bleiben Gewinnmitnahmen angesichts ambitionierter Kurshöhen nicht verwunderlich. Eine Unze Silber kostet am Dienstagmittag rund 24,37 Dollar und damit 0,64 Prozent weniger im Vergleich zum Schlusskurs des vorherigen Handelstages.

Fed-Direktor nährt Zinssenkungsfantasien – Zinslose Anlagen erhalten Rückenwind

In der vergangenen Woche waren es rückläufige Teuerungsraten, gepaart mit taubenhaften Kommentaren durch Fed-Direktor Christopher Waller, welche dem Edelmetall kräftig Auftrieb gaben.

„Etwas scheint nachzugeben, und das liegt am Tempo der Wirtschaft“, sagte Fed-Gouverneur Waller und wies darauf hin, dass die Oktoberdaten und die aktuellen Prognosen für den Rest des vierten Quartals auf eine Abschwächung der Aktivität hindeuten. Auch die Inflationsdaten würden in die richtige Richtung gehen, sagte er.

In diesem Zusammenhang könnten Anlagen, welche keine Zinsen abwerfen, an Attraktivität hinzugewinnen.