Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Pisa-Studie

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Pisa-Studie:

"Viel schlimmer ist allerdings, dass dieser Wert mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht der Tiefpunkt in Deutschland sein wird. Schaut man sich mehrere Parameter an, zeigt sich, dass die Leistung in den nächsten Jahren weiter absacken dürfte. Es ist daher längst nicht mehr die Zeit, plakativ draufzuhauen auf Schüler, Eltern, Lehrer oder die Bildungspolitik der vergangenen Jahre. Wichtiger wäre jetzt Einsicht: Ja, es wurden Fehler gemacht. Ebenso wichtig wäre Einigkeit: dass Veränderungen sofort notwendig sind. Die heute schwächeren Schüler sind die schwächeren Arbeitskräfte von morgen./ra/DP/ngu