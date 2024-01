Nach einem freundlichen Wochenbeginn sind auch am Dienstag am deutschen Aktienmarkt Gewinne zu erwarten. Eine Steilvorlage lieferte die US-Technologiebörse Nasdaq, wo der Nasdaq 100 am Vortag deutlich zugelegt hatte - angetrieben von wieder anziehenden Halbleiterwerten und IT-Aktien.

So signalisiert der X-Dax für den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,2 Prozent auf 16.755 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird mit ähnlichem Aufschlag erwartet.

Hoffnung auf Zinssenkung wieder da

Für Rückenwind sorgen optimistische Annahmen von Mitgliedern der US-Notenbank zur Inflationsentwicklung in den USA. Die Hoffnungen auf Zinssenkungen werden damit wieder größer.

Techwerte hierzulande profitierten von der starken Nasdaq-Vorlage vorbörslich jedoch nicht. Der Grund sind nachbörslich veröffentlichte Zahlen von Microchip, die schwach ausgefallen waren.

Einzelwerte im Überblick

Umstufungen betreffen im Dax die Papiere des Chemiekonzerns BASF, die Bernstein Research auf Underperform abstufte. Auf Tradegate standen sie ein Prozent tiefer.

Goldman Sachs rät bei den Aktien von DWS, der Fondstochter der Deutschen Bank, um Kauf. Die Anteile gewannen auf Tradegate 1,8 Prozent verglichen mit dem Xetra-Schluss.

Zalando-Aktien könnten nach einer positiven Studie des Bankhauses Metzler einen Blick wert sein.

Gewinne an der Wall Street, Nasdaq 100 mit großem Plus

Die Anleger sind am Montag an den US-Aktienmärkten nach einem schwachen Jahresauftakt mutiger geworden. Ein Kursrutsch bei Boeing sorgte zwar dafür, dass der Dow Jones den übrigen Indizes etwas hinterherhinkte.

Der Nasdaq 100 vollzog eine besonders deutliche Erholung, jüngst kräftig nachgegeben hatte. Er wurde besonders angetrieben von Chipwerten und IT-Aktien. Gestern erreichte die Nvidia-Aktie ein neues Rekordhoch mit 522,75 Dollar.

Asiens Börsen im Plus

Die wichtigsten Börsen Asiens haben Rückenwind von der Wall Street erhalten und sind im Plus.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 33.763 +1,16 Prozent Hang Seng 16.266 +0,26 Prozent CSI 300 3.293 +0,23 Prozent

Renten

Anleihenindex Kurs Veränderung Bund-Future 135,72 -0,09 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,1425 -0,02 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,022 +0,53 Prozent

Im Fokus stehen am Dienstag Zahlen zur deutschen Industrieproduktion. Diese befinde sich seit Juni 2023 mit monatlichen Minuswerten auf Schrumpfungskurs, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. Inzwischen scheine jedoch immerhin das Stimmungsbarometer der Branche, der Industrie-PMI, einen Boden ausgebildet zu haben. Insofern werden den Experten zufolge Hoffnungen laut, wonach die Produktionskürzungen zumindest zu einem Stillstand kommen.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0954 -0,01 Prozent USD / JPY 143,94 -0,15 Prozent EUR / JPY 157,67 -0,16 Prozent

Ölpreise nach Kursrutsch weitgehend stabil

Am Montag hatte das führende Opec-Land Saudi-Arabien den Verkaufspreis für wichtige Handelspartner in Asien überraschend deutlich gesenkt. Dies hatte Beobachtern zufolge ein Schlaglicht auf die sich verschlechternden globalen Aussichten für die Ölnachfrage geworfen. Insbesondere wird befürchtet, dass der wichtige Importeur China angesichts seiner konjunkturellen Probleme weniger Öl beziehen könnte. Als Belastung hinzukommt das steigende Angebot von Produzenten außerhalb des Ölverbundes Opec+.

Sorte Kurs Veränderung Brent 76,01 USD -0,11 USD WTI 70,54 USD -0,23 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 211 (196) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERNSTEIN SENKT BASF AUF 'UNDERPERFORM' (MARKET-PERFORM) - ZIEL 39 (45) EUR

- GOLDMAN HEBT DWS AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 42 (33) EUR

- JEFFERIES SENKT WACKER NEUSON AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 19 (28) EUR

- WDH/UBS SENKT UNITED INTERNET AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 24,50 (23,50) EUR

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 178 (165) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT BYGGFAKTA AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 46 (37) SEK

- BARCLAYS STARTET JYSKE BANK(AS) MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 645 DKK

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 6200 (6000) PENCE - 'BUY'

- BERENBERG SENKT SOLVAY SA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 28 (25) EUR

- BERENBERG STARTET NEXANS MIT 'BUY' - ZIEL 98 EUR

- WDH/BAADER BANK SENKT U-BLOX AUF 'ADD' (BUY) - ZIEL 102 (118) CHF

Termine Unternehmen

07:25 CHE: SNB, vorläufige Jahreszahlen

11:00 DEU: Munich Re, Report zu den Naturkatastrophen 2023

Termine Konjunktur

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten Dezember/Gesamtjahr 2023 (Pk 09.30 Uhr)

08:00 DEU: Industrieproduktion 08/23

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 12/23

08:45 FRA: Handelsbilanz 11/23

09:00 CHE: SNB: Devisenreserven 12/23

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 11/23

14:30 USA: Handelsbilanz 11/23

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

USA: Weltbank stellt globale Konjunkturprognose vor

Redaktion onvista/dpa-AFX