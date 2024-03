Nach leichten Verlusten in den vorangegangenen zwei Handelstagen dürfte es für den Dax am Dienstag wieder aufwärtsgehen. Für gute Laune auch hierzulande sorgt der SAP-Wettbewerber Oracle, der am Vorabend nachbörslich seinen Quartalsbericht vorlegte.

Allerdings dürften die Anleger weiter auch eine gewisse Vorsicht walten lassen, denn am Nachmittag stehen die US-Daten zur Inflation im Februar auf der Agenda. Sie gehören nicht zuletzt neben dem monatlichen Arbeitsmarktbericht zu den wesentlichen Einflussgrößen, an denen sich die US-Notenbank Fed für ihre geldpolitischen Entscheidungen orientiert.

Rund eine Stunde vor dem Handelsauftakt signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex Dax ein Plus von 0,6 Prozent auf 17.847 Punkte. Damit rückt er seinem Rekordhoch vom vergangenen Donnerstag bei 17.879 Punkten wieder näher. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte ebenfalls etwas höher in den Tag starten.

„Anleger und Analysten gehen davon aus, dass die Inflation auch im Februar hartnäckig hoch geblieben ist“, schreibt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf die US-Inflationsrate. Der erwartete Anstieg der Verbraucherpreise von 0,4 Prozent im Monatsvergleich und 3,1 Prozent im Jahresvergleich dürften ihm zufolge allerdings auch weiterhin die Frage offenlassen, wann die Fed mit den erhofften Zinssenkungen beginnen könnte. „Auch wenn die Börsen dann sicherlich weiterhin auf den Juni spekulieren würden.“

Gemischte Ergebnisse an der Wall Street

An den New Yorker Börsen haben die Anleger am Montag eine klare Positionierung gescheut. Verantwortlich dafür waren neben den bereits hohen Kursen die am Dienstag mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten.

Auch Asiens Börsen gemischt

In Asien haben die wichtigsten Börsen am Dienstag keinen gemeinsamen Nenner gefunden. Vor den US-Inflationszahlen gab es in Japan leichte Verluste.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.797 -0,06 Prozent Hang Seng 17.050 +2,79 Prozent CSI 300 3.597 +0,22 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 133,38 +0,05 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,2995 +0,07 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,104 -0,10 Prozent

Am Dienstag richtet sich die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten in Richtung USA. Dort werden am frühen Nachmittag neue Inflationsdaten veröffentlicht. Die Bedeutung für die US-Geldpolitik ist hoch, weil die Zentralbank Fed wegen der rückläufigen Teuerung auf eine Lockerung ihrer straffen Geldpolitik zusteuert. Zeitpunkt und Ausmaß sind allerdings ungewiss. In den vergangenen Wochen haben hochrangige Notenbanker immer wieder betont, dass man zunächst Zutrauen in die Nachhaltigkeit des Teuerungsrückgangs haben müsse.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,09359 +0,09 Prozent USD / JPY 147,577 +0,43 Prozent EUR / JPY 161,387 +0,52 Prozent

Die Lage am Erdölmarkt ist weiterhin gekennzeichnet durch tendenziell steigende Preise, allerdings unter teils deutlichen Schwankungen. Letzteres ist eine Folge gegenläufiger Marktkräfte: Nach unten hin werden die Preise durch das knappe Angebot des großen Förderverbunds Opec+ begrenzt. Gegen stärkere Preissteigerungen sprechen das steigende Ölangebot aus Ländern wie den USA und die vielerorts schwächelnde Nachfrage.

Im Tagesverlauf dürften Marktteilnehmer auf neue Inflationsdaten aus den USA achten. Denn die Zahlen haben hohe Bedeutung für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed. Deren Entscheidungen entfachen an den Finanz- und Rohstoffmärkten meist starke Kursreaktionen. Die Fed steuert auf eine Lockerung ihrer Geldpolitik zu, was die Konjunktur und mithin die Nachfrage nach Öl, Benzin und Diesel anschieben könnte. Zinssenkungen könnten jedoch durch die zähe Inflation verhindert werden.

Sorte Kurs Veränderung Brent 82,49 USD +0,28 USD WTI 78,13 USD +0,20 USD

