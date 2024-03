Der Dax steuert am Mittwoch auf einen kaum bewegten Handelsbeginn zu. Unweit seines Rekordhochs und vor dem Zinsentscheid der Fed dürften die Anleger weiterhin eine klare Positionierung scheuen.

Eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,03 Prozent auf 17.992 Punkte. Damit würde er in der engen Spanne der vergangenen Handelstage bleiben und auch an der Marke von 18.000 Punkten verharren. Knapp darüber liegt bei 18.039 Punkten seine am Donnerstag erreichte Rekordmarke. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Mittwoch moderat im Minus erwartet.

Die Woche der Notenbanken findet am Abend in den USA ihre Fortsetzung. Dabei wird die Fed ihre Leitzinsen zwar voraussichtlich noch nicht verändern. Die Anleger erhoffen sich aber Hinweise, wann mit der ersten Senkung zu rechnen ist und vor allem, wie stark die Notenbanker im Verlauf des Jahres an der Zinsschraube drehen werden. An den Finanzmärkten wird weiter erwartet, dass die Fed ihre Zinsen im Juni senken könnte. Die Zweifel sind jedoch zuletzt gewachsen. Schließlich hatte sich der Preisauftrieb in den USA zuletzt unerwartet beschleunigt.

Einzelwerte im Überblick

Am deutschen Aktienmarkt stehen zunächst einige Unternehmenszahlen im Fokus. Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler hatte am Dienstagabend überraschend vorläufige Jahreszahlen veröffentlicht, die einem Händler zufolge ein wenig besser als erwartet ausfielen. Die Ziele für 2024, die ein weiteres Umsatzwachstum implizieren, entsprächen den Konsensschätzungen. Negativ sei indes die fast komplette Streichung der Dividende aufgenommen worden. Vorbörslich büßten die im Nebenwerte-Index SDax gelisteten Titel mehr als sechs Prozent ein.

Derweil legten die Indexnachbarn Indus Holding und PVA Tepla endgültige Jahreszahlen vor. Die Beteiligungsgesellschaft Indus will ihren Aktionären für das abgeschlossene Geschäftsjahr mit 1,20 Euro eine deutlich höhere Dividende zahlen als ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt lediglich rund 96 Cent erwartet.

Beim Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall zeichnet sich ein Kursrückgang um zwei Prozent ab. Konzernchef Armin Papperger hat nach dem steilen Kursanstieg der vergangenen Monate Papiere für fast 5 Millionen Euro verkauft.

Auch den Anteilsscheinen der Sportartikelhersteller Adidas und Puma winken rückläufige Kurse. Börsianer sehen den enttäuschenden Umsatzausblick des Luxusgüterkonzerns Kering für das laufende Quartal als Belastung.

Wall Street: Zuversicht vor Zinsentscheid

Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag zugelegt. Die Standardwerte an der Wall Street bauten ihre moderaten Anfangsgewinne merklich aus und die zunächst klar schwächeren Technologiewerte an der Nasdaq drehten überwiegend ins Plus. Die Anleger warten gespannt auf die Ergebnisse der US-Notenbanksitzung am Mittwoch. Eine Zinssenkung steht dabei aber noch nicht zur Debatte. Der Fokus richtet sich vielmehr auf die geldpolitischen Signale, also wann mit einer ersten Zinssenkung zu rechnen ist.

Leichte Kursgewinne in Asien, kein Handel in Japan

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch überwiegend leicht zugelegt. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank hielten sich viele Marktteilnehmer aber eher zurück. In Jappan ruhte der Handel wegen eines Feiertages.

Index Punkte Veränderung Hang Seng 16.580 +0,31 Prozent CSI 300 3.582 +0,15 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 131,88 +0,06 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,449 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,293 -0,08 Prozent

Devisen: Euro vor US-Zinsentscheidung kaum verändert - Yen weiter unter Druck

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf die Beschlüsse der Zinssitzung der US-Notenbank Fed, die am Abend auf dem Programm stehen. Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die US-Währungshüter den Leitzins unverändert in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent halten werden. Von der Stellungnahme der Fed zur Zinsentscheidung und vom anschließenden Auftritt des Notenbankchefs Jerome Powell erhoffen sich die Investoren Hinweise, wann die Fed mit Zinssenkungen beginnen wird.

Weiter unter Druck stand der japanische Yen. Die japanische Notenbank hatte den Leitzins am Vortag nur minimal erhöht und damit nach vielen Jahren die Zeit der Negativzinsen beendet. Im Handel mit dem Euro erreichte Japans Währung am Morgen den tiefsten Kurs seit 2008. Nach Aussagen der japanischen Zentralbank zur Zinsentscheidung ist nach Einschätzung von Experten nicht zu erwarten, dass rasch weitere Erhöhungen folgen werden.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0868 +0,02 Prozent USD / JPY 151,52 +0,44 Prozent EUR / JPY 164,68 +0,46 Prozent

Zuletzt hatte unter anderem die Sorge vor den Folgen jüngster Angriffe der Ukraine auf Anlagen der russischen Ölindustrie für Auftrieb bei den Ölpreisen gesorgt. Diese dürften nach Einschätzung eines Branchenexperten Raffineriekapazitäten von täglich 600.000 Barrel Öl beschädigt haben.

Außerdem wurden die Ölpreise nach wie vor von der Förderpolitik wichtiger Ölstaaten gestützt, die im Verbund Opec+ zusammengeschlossen sind. Diese hatten Anfang März eine Förderkürzung bis zur Mitte des Jahres verlängert und damit für Auftrieb bei den Ölpreisen gesorgt. Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee hat sich im Verlauf einer Woche um etwa fünf Dollar je Barrel verteuert.

Darüber hinaus haben die Anleger den US-Ölmarkt im Blick. Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) hatte in der vergangenen Woche einen Rückgang der US-Lagerbestände um 1,5 Millionen Barrel verzeichnet. Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet. Sollten diese ebenfalls einen Rückgang zeigen, könnte das den Ölpreisen neuen Auftrieb verleihen.

Sorte Kurs Veränderung Brent 87,24 USD -0,14 USD WTI 83,13 USD -0,34 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT BASF AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 58 (50) EUR

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 210 (196) EUR - 'BUY'

- HSBC HEBT ZIEL FÜR LANXESS AUF 26 (25) EUR - 'HOLD'

- HSBC SENKT ENCAVIS AUF 'HOLD' - ZIEL 17,50 EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 155 (152) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 51 (57) EUR - 'NEUTRAL'

- RBC HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 230 (200) EUR - 'OUTPERFORM'

- STIFEL STARTET RATIONAL MIT 'HOLD' - ZIEL 800 EUR

- UBS HEBT ZIEL FÜR EON AUF 16 (14) EUR - 'BUY'

- WDH/BAADER BANK STARTET VOSSLOH MIT 'BUY' - ZIEL 56 EUR

- WDH/CITIGROUP SENKT WELLS FARGO AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 63 (57) USD

- CITIGROUP HEBT INTERNATIONAL PAPER AUF 'BUY' - ZIEL 46 USD

- UBS STARTET SOUTHWEST AIRLINES MIT 'BUY' - ZIEL 36 USD

- UBS STARTET JETBLUE MIT 'SELL'

- UBS STARTET DELTA AIR LINES MIT 'BUY'

- UBS STARTET AMERICAN AIRLINES MIT 'BUY'

- BERENBERG SENKT ENI AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 15 (17,50) EUR

- BERENBERG SENKT KARDEX HOLDING AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 255 CHF

- CITIGROUP NIMMT BANCO BPM MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 6,85 EUR

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 372 (404) EUR - 'NEUTRAL'

- HSBC HEBT ELEMENTIS AUF 'BUY' - ZIEL 170 PENCE

- HSBC HEBT REDCARE PHARMACY AUF 'HOLD' (REDUCE) - ZIEL 140 (90) EUR

- HSBC HEBT REDCARE PHARMACY AUF 'HOLD' - ZIEL 140 EUR

- HSBC HEBT ZIEL FÜR DOCMORRIS AUF 115 (80) CHF - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 400 (425) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 10,80 (10,60) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ING AUF 16,30 (14,80) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR ORSTED AUF 380 (360) DKK - 'SECTOR PERFORM'

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht

07:30 DEU: Zeal Network, Jahreszahlen

08:00 DEU: PVA TePla, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: OHB, Geschäftsbericht 2023

12:00 DEU: Biontech, Q4-Zahlen (13.00 h Call)

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

USA: General Mills, Q3-Zahlen

USA: Micron Technology, Q2-Zahlen

Termine Konjunktur

06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 3/24

08:00 DEU: Erzeugerpreise 2/24

08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 1/24

08:00 GBR: Verbraucherpreise 2/24

08:00 GBR: Einzelhandelspreise 2/24

09:00 DEU: IMK Konjunkturprognose

10:00 ITA: Industrieproduktion 1/24

10:00 POL: Verbrauchervertrauen 3/24

10:00 POL: Industrieproduktion 2/24

10:00 POL: Erzeugerpreise 2/24

11:00 EUR: Bauproduktion 1/24

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/24

19:00 USA: FOMC Zinsentscheid (19.30 h Pk mit Jerome Powell)

Redaktion onvista/dpa-AFX