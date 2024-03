Am letzten Handelstag der verkürzten Karwoche knüpft der Dax wohl an seine siebentägige Gewinnstrecke an. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,16 Prozent auf 18.507 Punkte. Seine Bestmarke vom Vortag steht nur vier Punkte höher. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Euroregion, wird 0,2 Prozent höher erwartet.

Am Karfreitag und Ostermontag findet in Deutschland feiertagsbedingt kein Handel statt. Die US-Börsen melden sich schon am Montag wieder aus der Osterpause zurück.

Kräftige Kursgewinne an der Wall Street

Nach drei schwächeren Börsentagen ist der US-Leitindex Dow Jones am Mittwoch wieder gestiegen. Anleger nutzten die etwas niedrigeren Kurse zum Einstieg, die Gewinne waren breit gestreut. Vor allem im späten Handel zogen die Kurse an. Damit liegt der Dow Jones wieder in unmittelbarer Reichweite zum Rekordhoch vom Donnerstag. Rückenwind für Aktien gab es zur Wochenmitte vom US-Anleihenmarkt, wo die Renditen nachgaben. Am Freitag werden wichtige Hinweise zur Entwicklung der Inflation in den USA veröffentlicht.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 schloss 1,5 Prozent tiefer. Am Vortag hatte die Yen-Schwäche noch für Rückenwind und deutliche Kursgewinne am Aktienmarkt gesorgt. Freundlicher war die Stimmung am Donnerstag hingegen in China.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 40.168 -1,46 Prozent Hang Seng 16.538 +0,89 Prozent CSI 300 3.516 +0,36 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 133,20 -0,12 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,29 -0,09 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,212 +0,34 Prozent

Devisen: Euro hält sich über 1,08 US-Dollar

Im Tagesverlauf stehen einige Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Devisenmarkt für Kursbewegung sorgen könnten. Im Euroraum werden unter anderem Geld- und Kreditdaten der EZB erwartet. In den USA werden Wachstumszahlen zum Schlussquartal 2023, die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt und das Konsumklima der Uni Michigan veröffentlicht.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0822 -0,06 Prozent USD / JPY 151,38 +0,04 Prozent EUR / JPY 163,77 +0,01 Prozent

Ölpreise legen leicht zu

Die Erdölpreise sind seit Jahresbeginn um etwas mehr als zehn Prozent gestiegen. Ausschlaggebend sind das knappe Angebot des Förderverbunds Opec+, der von Saudi-Arabien und Russland angeführt wird. Hinzu kommen die zahlreichen geopolitischen Krisen und Spannungen, insbesondere in der ölreichen Region des Nahen Ostens. Die Nachfrage gilt dagegen als eher schwach, was vor allem auf eine kraftlose Konjunktur in China und Europa zurückzuführen ist.

Sorte Kurs Veränderung Brent 86,41 USD +0,32 USD WTI 81,81 USD +0,46 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR KION AUF 46 (42) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR NFON AUF 6 (5,70) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 590 (420) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 760 (640) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR KION AUF 60 (61) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 11,40 (9,90) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- HSBC SENKT BANK OF AMERICA AUF 'HOLD' - ZIEL 39 USD

- BARCLAYS SENKT ACCIONA AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 125 EUR

- BERENBERG HEBT EL.EN. AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 13,10 (11,50) EUR

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR NORDEA AUF 153 (150) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT DFS FURNITURE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 120 (180) PENCE

- EXANE BNP SENKT AVIVA AUF 'UNDERPERFORM' - ZIEL 420 PENCE

- EXANE BNP SENKT LEGAL & GENERAL AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 270 PENCE

- JPMORGAN HEBT MILLICOM AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 260 (190) SEK

- ODDO BHF HEBT HOLCIM AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 95 CHF

- ODDO BHF HEBT KONE AUF 'OUTPERFORM'

- UBS HEBT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 76 (74) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/EXANE BNP SENKT GENERALI AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 24 (23) EUR

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR RECKITT AUF 4100 (4000) PENCE - 'UNDERPERFORM'

- WDH/JEFFERIES SENKT DIPLOMA PLC AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 3950 (3750) PENCE

- WDH/JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR PRUDENTIAL AUF 1750 (1800) PENCE - 'BUY'

Termine Unternehmen

06:45 CHE: UBS, Geschäftsbericht

06:45 DEU: Basler, Geschäftsbericht (11.00 h Call)

06:55 DEU: Stratec, Jahreszahlen und Geschäftsbericht

07:00 DEU: Kontron, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht (9.00 h Call)

07:00 DEU: Takkt, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Manz, Geschäftsbericht

07:30 DEU: Scout24, Geschäftsbericht

07:30 DEU: MLP, Geschäftsbericht

07:30 DEU: GFT Technologie, Geschäftsbericht

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Compugroup Medical, Geschäftsbericht

07:30 DEU: Jungheinrich, Jahreszahlen (10.30 h Bilanz-Pk online)

08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Bertelsmann, Jahreszahlen (9.30 h Bilanz-Pk)

08:00 DEU: Westwing, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Call)

08:00 DEU: PWO, Geschäftsbericht

08:00 DEU: Energiekontor, Jahreszahlen

08:30 DEU: Baywa, Jahreszahlen (10.30 h Pk, 14.00 h Analystenkonferenz)

11:00 DEU: Rhön-Klinikum, Online-Bilanz-Pk

11:15 DEU: Knaus Tabbert, Bilanz-Pk

12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung

12:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q2-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Flatexdegiro, Jahreszahlen (detailliert)

DEU: Zeppelin, Jahreszahlen

DEU: Berentzen-Gruppe, Geschäftsbericht

DEU: Uzin Utz, Geschäftsbericht

DEU: PSI Software, Geschäftsbericht

ITA: Buzzi, Jahreszahlen

Termine Konjunktur

08:00 GBR: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Privatkonsum Q4/23 (2. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/23 (2. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/23 (2. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Leistungsbilanz Q4/23

09:00 CHE: SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q4

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 3/24

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 2/24

08:00 DEU: Destatis: Durchschnittspreise für Strom und Erdgas, 2. Halbjahr 2023

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 2/24

09:00 CZS: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung)

09:00 DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 3/24

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 3/24

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 3/24

10:00 EUR: Geldmenge M3 2/24

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 2/24

12:00 ITA: Erzeugerpreise 2/24

12:00 PRT: Verbraucherpreise 3/24 (vorläufig)

13:30 USA: BIP Q4/23 (3. Veröffentlichung)

13:30 USA: Privater Konsum Q4/23 (2. Veröffentlichung)

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:45 USA: MNI Chicago PMI 3/24

15:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 2/24

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/24 (endgültig)

BEL: Verbraucherpreise 3/24

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

Redaktion onvista/dpa-AFX