Sisvel-Kampagne entmystifiziert Patente für Hersteller von zellularen IoT-Geräten

Sisvel, Betreiber des führenden IoT-Patentpools für Mobilfunkgeräte, hat eine neue Informationskampagne gestartet, die Herstellern von IoT-Geräten dabei helfen soll, sich in den rechtlichen Fragen zurechtzufinden, die mit der Implementierung der Standards NB-IoT und LTE-M verbunden sind, und die einfachen, effizienten Lösungen zu verstehen, die von der Industrie geschaffen wurden, um das kontinuierliche Wachstum dieser Technologien sicherzustellen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240604974885/de/

Die neue Kampagne, die unter iotpatentpool.com zu finden ist, führt IoT-Produkthersteller in die Welt der Technologielizenzierung ein. Sie enthält einfache Einführungen in Konzepte wie Patente, Standards, Lizenzen und Patentpools. Das Projekt erläutert auch die potenziellen Risiken für Unternehmen, die diese wichtigen Themen ignorieren, sowie die Kosten und den Zeitaufwand, die mit der Aushandlung von Lizenzen im Einzelgespräch mit einer Vielzahl verschiedener Patentinhaber verbunden sind.

Der Markt für das zellulare Internet der Dinge ist bemerkenswert vielfältig, mit kleinen und mittleren Unternehmen, die ständig neue Lösungen für intelligente Städte, intelligente Netze, intelligente Landwirtschaft und intelligente Lieferketten auf den Markt bringen. Viele dieser aufstrebenden Akteure verfügen nicht über die großen Rechtsabteilungen und die umfassende Erfahrung im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes etablierterer Unternehmen der Telekommunikationsbranche.

Der Sisvel zellulare IoT-Patentpool von Sisvel ermöglicht den Herstellern von Endprodukten den Zugang zu wesentlichen Patenten des NB-IoT- und LTE-M-Standards, die von über 30 großen Innovatoren gehalten werden, in einer schnellen, einfachen und kostengünstigen Transaktion. Dadurch haben sie mehr Zeit und Geld für das, was sie am besten können - nützliche vernetzte Produkte auf den Markt zu bringen.

Der kürzlich von Sisvel bekannt gegebene Lizenzvertrag mit dem führenden Hersteller von IoT-Modulen, Nordic Semiconductor, beweist, dass der Markt das Wertversprechen des Programms bestätigt. Mit dieser Informationskampagne möchte Sisvel so viele IoT-Akteure wie möglich mit der wichtigen Botschaft erreichen, dass Patente die Innovation im Mobilfunkbereich vorantreiben und nicht ignoriert werden dürfen, aber auch kein Hindernis für die Einführung des IoT darstellen.

Über Sisvel

Sisvel wird von der Überzeugung geleitet, dass Zusammenarbeit, Erfindungsgabe und Effizienz wichtig sind, um die Bedürfnisse von Patentinhabern und denjenigen, die ihre Technologien nutzen möchten, zu vereinbaren. Auf einem komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Markt lassen wir uns von dem Prinzip leiten, durch die Entwicklung und Umsetzung von flexiblen, zugänglichen Kommerzialisierungslösungen faire Bedingungen für alle zu schaffen.

Sisvel | We Power Innovation

www.sisvel.com

https://www.linkedin.com/company/sisvel-group

https://twitter.com/sisvelgroup

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240604974885/de/

press@sisvel.com