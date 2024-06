Fed-Sitzung wirft Schatten voraus – Ethereum Kurs unter 3.700 Dollar

Vor Veröffentlichung neuer US-Inflationsdaten und der US-Notenbanksitzung sind Anleger am Krypto-Markt vorsichtshalber in Deckung gegangen. Ein zu starker US-Arbeitsmarktbericht hatte Krypto-Anleger am Freitagnachmittag bereits auf dem falschen Fuß erwischt. Die Zinssenkungsfantasien jenseits des Atlantiks haben damit einen gehörigen Dämpfer erhalten.

Anleger erwarten keine Zinswende in den USA – US-Teuerungsdaten im Blick

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hält weiterhin schlagkräftige Argumente in den Händen, um das Leitzinsniveau doch länger hochzuhalten als bis dato angenommen. Robuste Zahlen vom US-Jobmarkt hatten am vergangenen Freitag für Aufsehen gesorgt. So wurde in der größten Volkswirtschaft der Welt mit 272.000 Einheiten außerhalb der Landwirtschaft deutlich mehr Stellen geschaffen als erwartet (185.000).

Anleger rechnen am kommenden Mittwoch mit einer weiteren Zinspause durch die US-Notenbank. Erst auf der September-Sitzung könnte es zu einer ersten Zinssenkung kommen. Wenn es nach dem „Fed-Watch-Tool“ der CME Group geht, liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Senkung um 25 Basispunkte bei knapp unter 50 Prozent. Das Zinsband notiert in den Vereinigten Staaten weiterhin nach wie vor bei 4,25-4,50 Prozent.

