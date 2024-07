Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Bundeshaushalt 2025

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Bundeshaushalt 2025:

"Ein solider Haushalt sieht anders aus. Ein Etat, der angemessen auf den größten geopolitischen Einschnitt seit dem Ende des Kalten Kriegs reagiert, auch. Bundesfinanzminister Christian Lindner wird in die Geschichte eingehen als der Minister, der trotz eines Kriegs mitten in Europa, trotz weltweiter Krisen mit Rekord-Flüchtlingszahlen, trotz des voranschreitenden Klimawandels und trotz einer teilweise ruinösen Infrastruktur hierzulande einen Haushalt zu verantworten hat, der die deutsche Schuldenbremse einhält. Bravo! Es ist befremdlich, dass Lindner darauf auch noch stolz ist. Die Zusage von Bundeskanzler Olaf Scholz, der Haushalt schaffe Sicherheit und Stabilität in unruhigen Zeiten, entpuppt sich als leeres Versprechen."/yyzz/DP/nas