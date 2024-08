Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG 09.08.2024 / 14:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.08.2024 Kursziel: 148,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Marcus Silbe (CEFA) Preview Q2/24: Trendfortsetzung ggü. Q1 erwartet Für den 15. August hat das Unternehmen die Veröffentlichung der Q2/H1-Zahlen 2024 angekündigt. Insgesamt erwarten wir bei CEWE ein weiterhin beständiges Wachstum und die Bestätigung der Guidance für das Gesamtjahr. An dieser Stelle möchten wir jedoch darauf hinweisen, dass der Großteil des Jahresumsatzes respektive EBITs im 4. Quartal erwirtschaftet wird und somit vor Mitte November noch nicht zuverlässig abzusehen ist, inwieweit die Guidance erreicht oder sogar übertroffen werden kann. Performance in Q2 sollte Wachstum aus Q1 bestätigen: Nachdem CEWE bereits zu Anfang des Jahres ein durchweg positives Quartal berichten konnte, erwarten wir, dass sich die positive Entwicklung im 2. Quartal weiter fortsetzte. Nach Gesprächen mit dem Unternehmen ist nichts bekannt, was eine signifikante Verlangsamung der Top-Line-Dynamik zur Folge hätte. Insbesondere sollte der Umsatz je Foto mindestens stabil bleiben. Für das 2. Quartal erwarten wir deshalb einen Umsatz von 149 Mio. EUR, was einem Zuwachs von 6% ggü. dem Vorjahr entspricht. Das solide Wachstum sollte vor allem aus dem Segment Fotofinishing generiert werden (in Q2/23: Umsatz von 110 Mio. EUR bei einem Gesamtumsatz von 142 Mio. EUR). Die Umsätze der beiden Segmente Retail und Kommerzieller Druck sollten sich in Q2 stabil ggü. dem Vorjahr entwickelt haben. Da wir auf der Kostenseite nichts ungeplantes erwarten, schätzen wir ein Gesamt-EBIT von -3 Mio. EUR. Im Vergleich dazu erzielte das Unternehmen im Q2/23 ein EBIT von -4 Mio. EUR (adjustiert um die im Dezember 2023 verkaufte Tochter Futalis). Das negative EBIT entspricht der üblichen Saisonalität im Jahresverlauf, da Q2 i.d.R. das ergebnisseitig schwächste Quartal der CEWE ist. Guidance für 2024 sollte unverändert bleiben: Wir rechnen deshalb nicht mit Überraschungen für Q2 und fühlen uns zum jetzigen Zeitpunkt mit den angegebenen Schätzungen für das Gesamtjahr wohl. Auch der Start im 3. Quartal sollte bisher solide verlaufen sein, zumindest haben wir aktuell keine anders lautenden Markttrends beobachten können, sodass wir auch für Q3 keine Abschwächung des Geschäfts erwarten. Wir gehen deshalb davon aus, dass die Guidance für das Gesamtjahr unverändert bleibt. Beim Umsatz avisiert CEWE eine Spanne zwischen 770 und 820 Mio. EUR und beim EBIT eine Spanne von 77 bis 87 Mio. EUR. Unsere Schätzung für den Umsatz liegt bei 813 Mio. EUR, sowie bei 87 Mio. EUR für das EBIT. Beide Finanzkennzahlen befinden sich damit am oberen Ende der Guidance. Beim Nettoergebnis beträgt die Guidance 51 bis 58 Mio. EUR, wir liegen mit unserer Schätzung von 58 Mio. EUR auch hier am oberen Ende. Nachdem im Jahr 2023 das EPS bei 8,10 EUR lag, erwarten wir das EPS im Jahr 2024 bei 8,31 EUR. Bei der Dividende sollte auch für dieses Jahr wieder eine Steigerung verkündet werden. Wir prognostizieren hier einen Wert von 2,75 EUR nach 2,60 EUR für 2023. Fazit: Insgesamt erwarten wir ein solides Q2 und einen vielversprechenden Start im 3. Quartal. Derzeit gibt es nichts, was zu einer Anpassung unserer Schätzungen führen würde. Daher bestätigen wir unsere Kaufempfehlung und belassen das Kursziel bei 148,00 EUR. 