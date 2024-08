Lam Research - Dreifacher Pullback

Vier rote Wochenkerzen in Folge gab es bei der Lam Research-Aktie zuletzt im Jahr 2021. Dieser Negativlauf schlägt sich in einem scharfen Kursrücksetzer von 1.130 USD auf 720 USD nieder. Auf dieser Basis kam es zuletzt zu einer dynamischen Gegenbewegung, was aufgrund des Ausmaßes der vorangegangenen Korrektur nicht wirklich überrascht. Schließlich kam es zu einem dreifachen Pullback: Einmal auf die alten Ausbruchsmarken in Form der Hochs bei 729/727 USD, dann an das 50%-Fibonacci-Retracement des jüngsten Aufwärtsimpulses (714,80 USD) und last but not least an die alte, seit 2019 bestehende Aufwärtstrendlinie (akt. bei 734,22 USD). Auf diesem Niveau besteht also eine absolute Kernunterstützung. Solange diese Bastion nicht unterschritten wird, liegen weiter gute Erholungschancen vor. Die 38-Wochen-Linie (akt. bei 899,53 USD) steckt dabei ein erstes Anlaufziel ab, ehe perspektivisch die Hochs bei rund 1.000 USD wieder auf die Agenda rücken. Zusätzlichen Rückenwind liefert der Faktor „Saisonalität“: In der kurzen Zeitspanne von Mitte bis Ende August kann der Titel im Durchschnitt um fast 4 % zulegen. Auf Basis der Daten seit 2000 sticht noch ein weiterer Zeitraum ins Auge: Von Anfang Oktober bis Anfang Dezember steigt der Titel im Mittel sogar um 15 %.

Lam Research (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Lam Research

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

