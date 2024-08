Niedriges KGV und hohe Anfangsrendite: Könnte diese brandheiße High-Yield-Aktie aktuell zum Einstieg rufen!

Wer sich ansehnliche passive Zusatzeinnahmen generieren möchte, setzt dabei nicht selten auf Aktien, die eine schöne Dividende abwerfen. Besonders angenehm ist es dabei natürlich, wenn die Ausschüttungen gleich von Beginn an relativ üppig ausfallen. Deshalb halten viele Investoren in dieser Hinsicht nach Titeln mit einer hohen anfänglichen Dividendenrendite Ausschau.

Wenn sich zu dieser dann auch noch eine niedrige Bewertung gesellt, könnte dies für nicht wenige schon für eine Investitionsthese völlig ausreichend sein. Ein Wert, der im Moment genau diese beiden Anforderungen erfüllt, ist die Aktie der Ford Motor Company (WKN: 502391). Was für uns Grund genug sein sollte, hier mal etwas genauer hinzusehen.

Verfügt über genug Flexibilität

Es mag vielleicht etwas seltsam anmuten, dass wir uns heute mit der Ford-Aktie als eventuellen Einstiegskandidaten für Dividendeninvestoren beschäftigen. Denn trotz steigender Cashflow-Schätzungen schreckten die Marktteilnehmer erneut vor den hohen Garantiekosten des Autobauers zurück. Und so erlebten die Papiere nach Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen mit einem Minus von 18 % am 25.07.2024 ihren schlechtesten Handelstag seit 15 Jahren.

Aber es ist nun mal kein Geheimnis, dass die Autohersteller generell eventuell etwas zu engagiert waren, was die erwartete branchenweite Umstellung auf Elektrofahrzeuge angeht. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Ford die Verluste bei seinem „Model e“ für das laufende Jahr auf 5 bis 5,5 Mrd. US-Dollar taxiert. Wobei der Preisdruck wohl weiter anhalten wird. Doch man sollte ja immer das Ganze betrachten.

So kann man etwa davon ausgehen, dass das Ford-Management über eine gewisse Flexibilität verfügt. Und zwar dahingehend, sich wieder auf Kanäle zu verlagern, in denen das Interesse der Verbraucher noch hoch ist. Erste Anzeichen dafür sind übrigens schon erkennbar. Denn es wurde bereits angekündigt, die Ausgaben für Elektrofahrzeuge um 12 Mrd. US-Dollar zu senken.

Was man als klugen Schachzug anerkennen muss. Denn bis eine ausreichende Infrastruktur für Elektroautos vorhanden ist und sich die Verbraucherstimmung ändert, kann es in meinen Augen durchaus sinnvoll sein, sich auf die hochprofitablen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor zu konzentrieren. Aber auch die stetige Verbesserung der Zuverlässigkeit seiner Fahrzeugflotte könnte einen wichtigen Punkt für die Zukunft darstellen.

Kommen wir zu Aktie und Dividende

Wie bereits angesprochen, ist die Ford-Aktie etwas unter Druck geraten. Sie konnte ihren bereits Ende Juli begonnenen Kursverfall noch nicht stoppen und notiert aktuell mit 10,03 US-Dollar (02.08.2024) mittlerweile um 17,5 % tiefer als Anfang Januar. Womit sie jetzt nur noch mit einem 2024er KGV von 5,7 bewertet wird. Im Gegenzug ist allerdings die Dividendenrendite auf einen recht hohen Wert von 5,98 % angestiegen.

Ausschlaggebend könnte für interessierte Investoren natürlich sein, ob die Dividende aber auch nachhaltig ist. Gehen wir nach der Bilanz, dann sollte es dem amerikanischen Autohersteller durchaus möglich sein, den Aktionären reichlich Kapital zurückzugeben. Immerhin hat man das zweite Quartal mit 20 Mrd. US-Dollar in bar oder bargeldähnlichen Mittel abgeschlossen.

Zusätzlich besitzt man aber auch noch Wertpapiere im Wert von 14,6 Mrd. US-Dollar. Und zu guter Letzt wird zudem erwartet, dass Ford in diesem Jahr einen bereinigten Cashflow von 8 Mrd. US-Dollar ausweisen wird. Zusätzlich erkennen wir, dass die Ausschüttungsquote 2023 bezogen auf den Gewinn je Aktie (EPS) nur bei 57 % lag.

Auch in dieser Hinsicht scheint die Dividende meiner Meinung nach also relativ sicher. Vor allem, weil beispielsweise die Experten von MarketScreener bis zum Jahr 2026 sogar fast mit einer Verdopplung des EPS auf dann 2,03 US-Dollar rechnen. Für reine Dividendenjäger könnte also derzeit alles im grünen Bereich liegen. Wie sich allerdings der Kurs der Ford-Aktie die nächsten Monate entwickeln wird, bleibt aber sicherlich erst einmal abzuwarten.

