Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,15 Prozent auf 134,47 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,17 Prozent.

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. In Deutschland sind die Erzeugerpreise im August im Montagsvergleich unerwartet gestiegen. Volkswirte hatten hier eine Stagnation erwartet. Die Erzeugerpreise wirken auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. In Frankreich blieb das Geschäftsklima im September stabil. Die Daten wirkten sich jedoch kaum auf die Anleihemärkte aus. In den USA werden am Nachmittag keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht.

Die deutliche Zinssenkung der US-Notenbank Fed am Mittwoch hat in der ablaufenden Woche keine nachhaltigen Spuren am deutschen Anleihemarkt hinterlassen. Die Kurse notieren niedriger als noch zu Wochenbeginn. Schließlich hatte die Fed die Erwartungen auf weiter deutliche Zinssenkungen gedämpft. Aus der EZB gab es zuletzt zudem Signale, dass auf der nächsten Zinssitzung im Oktober keine erneute Senkung zu erwarten sei./jsl/jkr/stk