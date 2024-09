Obst- und Weinbauern sollen knapp 50 Millionen Euro bekommen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschland soll 46,5 Millionen Euro aus der sogenannten EU-Agrarreserve bekommen. "Dies wird dazu beitragen, Landwirte aus diesen Ländern, die einen Teil ihrer Produktion verloren haben, zu entschädigen", teilte die EU-Kommission mit.

"Auch wenn die finale Abstimmung noch aussteht, bereiten wir schon alle notwendigen Schritte vor, damit die betroffenen Landwirte das Geld so schnell wie möglich bekommen", sagte Bundesagrarminister Cem Özdemir der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Obst- und Weinbäuerinnen beziehungsweise -bauern in der Bundesrepublik Deutschland litten nach wie vor unter den Frostfolgen.

Eine Kaltfront mit Frost hatte laut Landwirtschaftsministerium im Frühjahr in Mittel- und Osteuropa zu enormen Schäden bei Obst- und Weinbauern geführt. Im deutschen Obst- und Weinbau seien Schäden von fast 300 Millionen Euro entstanden.

Özdemir sieht in dem Vorschlag der EU-Kommission eine gute Nachricht für deutsche Obstbauern und Winzer. Er hatte bereits im Juli gefordert, dass Deutschland Frosthilfe bekommt. "Die Klimakrise macht nicht an Ländergrenzen halt und es ist deshalb nur richtig, dass Deutschland nicht leer ausgeht." Der Vorschlag der Kommission muss noch von den EU-Staaten bestätigt werden, dies ist für den 7. Oktober vorgesehen./mjm/DP/men