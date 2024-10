Überzeugende Geschäftszahlen von SAP dürften dem Dax am Dienstag wieder auf die Sprünge helfen. Der deutsche Leitindex könnte so nach seinem schwachen Wochenauftakt auf seinem Weg zu den 20.000 Punkten wieder etwas Boden gut machen.

Eine Stunde vor der Eröffnung signalisierte der X-Dax als Indikator für den Dax ein Plus von 0,45 Prozent auf 19.549 Punkte. Der Rekord im Dax aus der Vorwoche steht bei knapp 19.675 Punkte.

Der Dax trotzt durchwachsenen internationalen Vorgaben. Die Aktien des Softwarekonzerns SAP dürften stützen. Das Dax-Schwergewicht hatte am späten Vorabend seine Quartalszahlen vorgelegt und damit die Anleger erneut überzeugt. „Ein erneut starkes Quartal“, resümierte Analyst Michael Briest von der UBS. Vorbörslich auf Tradegate gewannen die Titel 4,5 Prozent verglichen mit dem Xetra-Schluss. Das Rekordhoch von 214,55 Euro aus der Vorwoche wäre damit übertroffen.

SAP überzeugte vor allem mit dem Ausblick - und rechnet nun mit mehr operativem Gewinn. Laut Experte Charles Brennan vom Investmenthaus Jefferies überrascht das. „Entgegen der allgemeinen Erwartung eines ausgeglichenen Quartals hat SAP die Erwartungen deutlich übertroffen“, schrieb er in einem ersten Kommentar. Angesichts des Kursanstiegs bleibt aber auch die 15-prozentige Kappungsgrenze bei der Gewichtung von SAP im Dax ein Thema, denn diese wurde mittlerweile erreicht.

Wall Street mit durchwachsenen Ergebnissen

Am US-Aktienmarkt haben Anleger am Montag vor einer Flut von Quartalsbilanzen das Risiko gemieden. Denn: die Erwartungen an die Geschäftszahlen und Prognosen der Unternehmen sind hoch. Als weitere Belastung erwiesen sich die deutlich gestiegenen Renditen am als sicher geltenden Staatsanleihen-Markt.

Börsianer begründeten dies mit der Sorge, dass nach den Präsidentschaftswahlen am 5. November die Staatsschulden deutlich steigen könnten - unabhängig davon, ob die demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris oder der republikanische Ex-Präsident Donald Trump letztlich das Rennen für sich entscheiden werden.

Asiens Börsen mit durchwachsenen Ergebnissen

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag unterschiedliche Wege eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel vor dem Handelsende um 1,4 Prozent. Teils schwache Vorgaben der Wall Street sowie die Unsicherheit vor der japanischen Parlamentswahl am 27. Oktober belasteten.

In China stehen weiterhin die Versuche der chinesischen Regierung im Fokus, die im historischen Vergleich träge und von einer Krise des Immobiliensektors geprägte Wirtschaft des Landes anzukurbeln.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.389 - 1,45 Prozent Hang Seng 20.466 - 0,06 Prozent CSI 300 3.947 + 0,31 Prozent

Renten

Anleihenindex Kurs Veränderung Bund-Future 132,85 - 0,17 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,280 + 0,07 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,223 + 0,86 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0819 + 0,03 Prozent USD / JPY 150,92 + 0,05 Prozent EUR / JPY 163,29 + 0,10 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 73,98 USD - 0,31 USD WTI 70,33 - 0,23 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FRIEDRICH VORWERK AUF 34 (27) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT BASLER AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 7 (13,50) EUR

- UBS HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 237 (222) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR META AUF 675 (600) USD - 'BUY'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FERRARI AUF 500 (450) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ING AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 19,20 (21) EUR

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ENEL AUF 7,60 (7,70) EUR - 'HOLD'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR FORVIA AUF 12 (13) EUR - 'OUTPERFORM'

Termine Unternehmen

03:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen (Call 14.30 h)

06:00 EUR: Kfz-Erstzulassungen 9/24

07:00 SWE: Tele2 AB, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Saab, Q3-Zahlen

12:15 USA: GE Aerospace, Q3-Zahlen

12:30 USA: RTX, Q3-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q3-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q3-Zahlen

13:00 USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Flatexdegiro, Q3-Zahlen

18:00 FRA: L' Oréal, Q3-Zahlen

18:00 FRA: Vivendi, Q3-zahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

CHE: Givaudan: Investor Field Trip (inkl. 23.10.)

CHE: Tecan: Capital Markets Day

GBR: InterContinental Hotels, Q3-Zahlen

LUX: Eurofins Sientific, Q3-Umsatz

NLD: Randstad, Q3-Zahlen

NOR: DNB, Q3-Zahlen

USA: Paccar, Q3-Zahlen

Termine Konjunktur

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 10/24

11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2023 (detailliert)

14:30 USA: Philadelphia-Fed-Dienstleistungsindex 10/24

16:00 USA: Richmond-Fed-Herstellerindex 10/24

Redaktion onvista/dpa-AFX