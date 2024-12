Politische Unsicherheit in Frankreich trifft auch Dienstleister

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris (Reuters) - In Frankreich bremst die politische Hängepartie die Dienstleister.

Der Einkaufsmanagerindex für die Service-Branche sank im November deutlich auf 46,9 Punkte, nach 49,2 Zählern im Oktober, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Mittwoch zu seiner Umfrage unter rund 400 Firmen mitteilte. Das an den Finanzmärkte viel beachtete Barometer rutschte damit noch tiefer unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten und signalisiert eine schrumpfende Geschäftstätigkeit. "Der Sektor leidet auch unter politischer Unsicherheit", sagte Ökonom Tariq Kamal Chaudhry von der Hamburg Commercial Bank (HCOB), die Sponsor der Umfrage ist. Die positiven Signale des Indikators vom Sommer - auch durch die Olympischen Spiele in Paris - "sind jetzt Vergangenheit".

In Frankreich steht Ministerpräsident Michel Barnier kurz vor dem Sturz seiner Regierung. Grund ist der umstrittene Haushaltsentwurf. Die rechtsnationale Rassemblement National sowie die Linkenfraktion im Parlament wollen Barnier noch im Lauf des Tages durch einen Misstrauensantrag mit ihrer parlamentarischen Mehrheit stürzen.

Wie aus der Firmen-Umfrage hervorgeht, sank das Vertrauen der Unternehmen auf den tiefsten Stand seit über vier Jahren. "Dies zeigt, wie fragil die Stimmung vor dem Hintergrund weiterer politischer Unsicherheit ist, sollte Barniers Minderheitsregierung wegen der Haushaltsblockade scheitern", sagte Analyst Chaudhry. Das HCOB-Barometer, das Dienstleister und Industrie zusammenfasst, sank im November um 2,1 auf 45,9 Punkte. Dies ist der tiefste Stand seit Januar.

