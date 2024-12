Nach dem Sprung des Dax um fast 1000 Punkte nach oben binnen fünf Tagen mit zuletzt drei Rekorden in Folge könnten es Anleger am Donnerstag langsamer angehen lassen. Erwartet werden zu Handelsbeginn moderate Abgaben.

Der Dax hat die letzten fünf Handelstage im Plus beendet. Das ist die längste Positiv-Serie seit August.

Der X-Dax als vorbörslicher Indikator für den Dax lag knapp eine Stunde vor Handelsbeginn bei 20.205 Punkten und damit leicht unter dem Dax-Schluss vom Vortag.

Rekordjagd an der Wall Street geht weiter

Befeuert von einer anhaltenden Kursrally großer Tech-Werte haben die amerikanischen Börsen ihren jüngsten Erfolgskurs zur Wochenmitte fortgesetzt. Dabei erreichten die Leitindizes Rekordhöhen. Rückenwind lieferten starke Geschäftszahlen von Salesforce sowie Kommentare von US-Notenbankpräsident Jerome Powell. Der Fed-Chairman attestierte der US-Wirtschaft bei einer Podiumsdiskussion eine "bemerkenswert gute Verfassung".

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag erneut keine einheitliche Richtung eingeschlagen.

Auch die Märkte in Südkorea blieben nach den jüngsten politischen Turbulenzen unter Druck. Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol hatte in der Nacht zu Dienstag überraschend das Kriegsrecht in Kraft gesetzt und es wenige Stunden später nach massivem politischem Widerstand wieder aufgehoben.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.395 + 0,30 Prozent Hang Seng 19.549 + 0,98 Prozent CSI 300 3.921 - 0,23 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Futures 135,24 + 0,06 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,056 + 0,07 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,198 + 0,38 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0530 + 0,16 Prozent USD / JPY 149,78 - 0,50 Prozent EUR / JPY 157,70 - 0,34 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 72,28 USD - 0,03 USD WTI 68,52 USD - 0,03 USD

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Aurubis, Jahreszahlen und Geschäftsbericht

10:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung

10:00 CHE: Julius Bär, Pressegespräch zu Ausblick auf Finanzmärkte 2025

14:00 FRA: Safran, Capital Markets Day

22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q4-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Fuchs, Capital Markets Day

Termine Konjunktur

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 11/24

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/24

08:00 FIN: Handelsbilanz 10/24 (vorläufig)

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 10/24

08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/24 (vorläufig)

08:45 FRA: Industrieproduktion 10/24

09:00 ESP: Industrieproduktion 10/24

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 10/24

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q3/24

14:30 USA: Handelsbilanz 10/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

Redaktion onvista/dpa-AFX