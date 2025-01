DAX-FLASH: Dax legt nach starkem Wochenbeginn Pause ein

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf den fulminanten Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt dürfte am Dienstag zunächst eine Pause folgen. Der Dax , der am Montag um fast 1,6 Prozent zugelegt hatte und auf den höchsten Stand seit Mitte Dezember gestiegen war, dürfte im frühen Handel leicht nachgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,4 Prozent niedriger auf 20.140 Zähler. Das Rekordhoch bei 20.522 Punkten bleibt gleichwohl in Reichweite.

Die US-Börsen waren am Montag nach dem europäischen Handelsschluss von ihren Tageshöchstständen wieder etwas zurückgefallen. Der Leitindex Dow Jones Industrial hatte zum Schluss leicht ins Minus gedreht. Kursgewinne gab es vor allem an der Technologiebörse Nasdaq, wo Anleger einmal mehr auf das Boom-Thema Künstliche Intelligenz setzten./bek/jha/