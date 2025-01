Zalando startet öffentliches Übernahmeangebot für About You

BERLIN (dpa-AFX) - Der Onlinehändler Zalando hat sein öffentliches Übernahmeangebot für den Konkurrenten About You gestartet. Die Annahmefrist laufe voraussichtlich bis zum 17. Februar, teilte das Unternehmen am Montag in Berlin mit. Zalando bietet, wie bereits bekannt, 6,50 Euro je Aktie, was About You früheren Angaben zufolge mit rund 1,2 Milliarden Euro bewertet. Das Übernahmeangebot unterliege keiner Mindestannahmeschwelle. Vorstand und Aufsichtsrat von About You begrüßten und unterstützen das Angebot, hieß es.

Durch Vereinbarungen mit den Hauptaktionären, der Otto Group, der Otto-Familie, Heartland und allen drei Gründern und Vorstandsmitgliedern von About You, sowie durch weitere Zukäufe hat sich Zalando den Angaben zufolge bereits knapp 80 Prozent des Aktienkapitals an dem Unternehmen gesichert. Der Abschluss der Transaktion werde im Sommer 2025 erwartet, vorbehaltlich der Erteilung der erforderlichen regulatorischen Freigaben./nas/jha/