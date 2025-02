Die Aussicht auf Ukraine-Verhandlungen dürfte in der Rekordrally des Dax am Donnerstag zunächst einen Turbo zünden. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax den deutschen Leitindex 1,1 Prozent im Plus bei 22.399 Punkten.

Trump telefonierte mit Putin und vereinbarte sofortige Verhandlungen über ein Ende des Krieges in der Ukraine. Gleichzeitig legte Trumps Regierung erstmals öffentlich dar, wie sie sich einen Deal für ein Kriegsende vorstellt - und zwar an mehreren Stellen ganz im Sinne Moskaus.

Einzelwerte im Überblick

Für Rüstungswerte ist diese Annäherung eine Hiobsbotschaft. Die Aktien von Rheinmetall etwa notierten im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate mehr als sieben Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Mittwoch. Seit Beginn des Kriegs Russland gegen die Ukraine im Februar 2022 hatten sie sich im Zuge der Zeitenwende in der europäischen Verteidigungspolitik bis zuletzt gut verachtfacht.

Zudem läuft die Berichtssaison der Unternehmen auf vollen Touren. Der Technologiekonzern Siemens etwa verdiente zum Jahresauftakt deutlich mehr. Dabei profitierten die Münchner vom Verkauf ihrer Tochter Innomotics. Die Aktien von Siemens stiegen auf Tradegate um 2,7 Prozent.

Thyssenkrupp verzeichnete zwar einen durchwachsenen Jahresauftakt. Allerdings stellte der Industriekonzern für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 einen überraschend hohen Mittelzufluss in Aussicht. Für die Anteilsscheine ging es auf Tradegate um 2,4 Prozent nach oben.

Die Aktien von KWS Saat fielen auf Tradegate um fast ein Prozent. Der Saatguthersteller habe mit seinen Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal enttäuscht, hieß es am Markt.

Die Commerzbank will derweil ihre Gewinne im Abwehrkampf gegen die italienische Unicredit in den kommenden Jahren deutlich nach oben schrauben. Im laufenden Jahr aber dürfte der Gewinn sinken, weil der Abbau von Vollzeitstellen zunächst Geld kostet. Die Commerzbank-Aktien zogen auf Tradegate um 2,5 Prozent an.

US-Börsen durchwachsen

Ein überraschend starker Anstieg der US-Verbraucherpreise hat die Wall Street zur Wochenmitte etwas ausgebremst. Für etwas Unterstützung sorgte indes die Nachricht, dass US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin telefoniert und sofortige Verhandlungen über ein Ende des Krieges in der Ukraine hat.

Gewinne in Asien

Die wichtigsten Börsen Asiens haben Donnerstag zugelegt. Rückenwind lieferten Hoffnungen auf ein perspektivisches Ende des Krieges Russlands gegen die Ukraine. Nur der CSI 300 liegt im Minus.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.461 + 1,28 Prozent Hang Seng 22.177 + 1,46 Prozent CSI 300 3.906 - 0,35 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Future 132,34 + 0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,478 + 2,06 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,614 - 0,43 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0434 + 0,41 Prozent USD / JPY 154,20 - 0,15 Prozent EUR / JPY 160,89 + 0,26 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 74,42 USD - 0,76 USD WTI 70,64 USD - 0,73 USD

