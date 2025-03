Ungeachtet der Anlegerflucht an den US-Börsen dürfte der deutsche Aktienmarkt am Dienstag mit moderaten Gewinnen eröffnen. Grund dafür ist auch die erneut signalisierte Verhandlungsbereitschaft der Grünen mit Blick auf eine mögliche Zustimmung zum geplanten milliardenschweren Verteidigungs- und Infrastrukturpaket von Union und SPD.

Ohne das geplante Finanzpaket würde Union und SPD die finanzielle Grundlage für die ab Donnerstag avisierten Koalitionsverhandlungen fehlen. Die Grünen-Fraktionsspitze hatte ursprünglich mitgeteilt, die entsprechenden Grundgesetzänderungen, für die eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag erforderlich ist, nicht mitzutragen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von rund 0,4 Prozent auf 22.721 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird 0,6 Prozent höher erwartet.

Den neuerlichen Kursverfall jenseits des Atlantik aufgrund zunehmender Rezessionssorgen hat der Dax mit zwei schwachen Tagen offenbar bereits vorweggenommen. Von seinem Rekord am Donnerstag bei 23.475 Punkten hatte der deutsche Leitindex zuletzt um bis zu vier Prozent korrigiert - zurück an die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert.

Verglichen mit den US-Indizes hält sich der Dax mit seinem Jahresplus von mehr als 13 Prozent weiter gut. Denn der Dow Jones Industrial landete tags zuvor zwischenzeitlich auf dem tiefsten Niveau seit September 2024 - also deutlich vor der Wahl des US-Präsidenten Trump im November. Er liegt im laufenden Jahr somit im Minus. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 liegt 2025 inzwischen sogar 7,5 Prozent im Minus. An der Wall Street schüren aktuell die Zollkonflikte der neuen US-Regierung unter Donald Trump Konjunkturängste.

Einzelwerte im vorbörslichen Überblick

Unterdessen läuft die Berichtssaison der Unternehmen weiter auf vollen Touren. Der VW-Konzern geht trotz der Branchenschwäche mit dem Ziel eines Umsatzwachstums ins neue Jahr.

Analysten hatten bisher mit weniger gerechnet, bei der Marge lagen sie mit etwas über sechs Prozent im Rahmen der nun prognostizierten Spanne. Im vergangenen Jahr machte VW wegen des harten Wettbewerbs in China und wegen hoher Umbaukosten deutlich weniger Gewinn. Die VW-Vorzugsaktien sackten auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schlusskurs zuletzt um 4,5 Prozent ab.

Beim Anlagenbauer Gea Group wuchs der Umsatz im abgelaufenen Jahr um knapp ein Prozent, der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) jedoch um gut acht Prozent. Beide Werte lagen höher als von Analysten geschätzt. Die Aktionäre können sich auf eine um 15 Prozent erhöhte Dividende von 1,15 Euro je Aktie freuen.

Der Konsumgüterkonzern Henkel kündigte den Rückkauf eigener Aktien für bis zu einer Milliarde Euro an. Henkel-Aktien hinkten in den vergangenen Jahren dem Dax deutlich hinterher. Sie legten nun vorbörslich um 1,4 Prozent zu.

Verluste an der Wall Street

Nach der jüngsten Stabilisierung ist es am Montag an den US-Börsen zu einem starken Kursrutsch bei Technologiewerten gekommen. Angesichts der erratischen Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump und des Kahlschlags am Staatsapparat macht sich in den USA zunehmend Angst vor negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft breit. Mittlerweile wird sogar befürchtet, dass die Vereinigten Staaten als größte Volkswirtschaft der Welt in eine Rezession abrutschen könnten.

Asiens Börsen belastet

Die durch die US-Handelsstreitigkeiten ausgelösten Konjunktursorgen haben die Börsen Asiens am Dienstag belastet. Im Sog einer sehr schwachen Wall Street ging es nach unten.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 36.793 - 0,6 Prozent Hang Seng 23.658 - 0,5 Prozent CSI 300 3.936 + 0,2 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund Future 127,98 - 0,13 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,829 + 0,09 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,189 - 0,57 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,084 + 0,05 Prozent USD / JPY 147,22 - 0,03 Prozent EUR / JPY 159,60 + 0,02 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 69,35 + 0,07 USD WTI 66,00 - 0,03 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ALZCHEM AUF 120 (73) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT CARL ZEISS MEDITEC AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 74 (59) EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 60 (58) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 200 (164) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 89 (104) EUR - 'OVERWEIGHT'

- RBC HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 7,5 (7) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- WDH/BAADER BANK SENKT BASF AUF 'REDUCE' (BUY) - ZIEL 50 (55) EUR

- WDH/LBBW SENKT PROSIEBENSAT.1 AUF 'HALTEN' (KAUFEN) - ZIEL 6,30 (6) EUR

- UBS SENKT ZIEL FÜR ORACLE AUF 200 (210) USD - 'BUY'

- UBS SENKT ZIEL FÜR SERVICENOW AUF 1000 (1250) USD - 'BUY'

- UBS SENKT ZIEL FÜR DELTA AIR LINES AUF 77 (90) USD - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT GE HEALTHCARE AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 100 (85) USD

- BOFA SENKT ZIEL FÜR ORACLE AUF 175 (195) USD - 'NEUTRAL'

- BOFA SENKT ZIEL FÜR DELTA AIR LINES AUF 65 (78) USD - 'BUY'

- BERENBERG STARTET GLENCORE MIT 'BUY' - ZIEL 380 PENCE

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 33 (32,5) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UNITED UTILITIES AUF 1178 (1176) PENCE - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR RECKITT AUF 5100 (4400) PENCE - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SAINT-GOBAIN AUF 120 (114) EUR - 'OVERWEIGHT'

- UBS HEBT PRYSMIAN AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 70 EUR

- UBS HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 215 (195) EUR - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR NORDIC SEMICONDUCTOR AUF 146 (111) NOK - 'NEUTRAL'

Termine Unternehmen

07:00 NLD: Redcare Pharmacy, Jahreszahlen

07:30 DEU: Volkswagen AG, Jahreszahlen (9.30 h Pk)

07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen (9.30 h Pk)

07:30 DEU: Henkel, Jahreszahlen (9.00 h Analystenkonferenz, 11.00 h Pk)

09:00 DNK: Lego, Jahreszahlen

19:00 USA: Eaton, Investor Conference Call

Termien Unternehmen ohne Zeitangaben

DEU: Mercedes-Benz Group AG, Investor Relations Retail Investor Event

USA: Ciena Corporation, Q1-Zahlen

Termine Konjunktur

00:50 JPN: BIP Q4/24 (endgültig)

06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig)

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 2/25 (vorläufig)

08:00 DEU: Arbeitskostenindex Q4/24

08:30 HUN: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig)

09:00 CZS: Verbraucherpreise 2/25

Redaktion onvista/dpa-AFX