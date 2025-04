Tesla - Hiobsbotschaft vom EV-Hersteller, ASML und Nvidia im Fokus

Börsenprofi Martin Goersch analysiert heute folgende Werte: Deutsche Börse, Sartorius, ASML, Johnson & Johnson, Citigroup, Bank of America, JB Hunt, Interactive Brokers, United Air Lines, Boeing, Tesla und Nvidia.

Momentan müssen die Märkte mit schlechte Nachrichten am laufenden Band umgehen. Erstaunlich, wie gut sich die Kurse trotz allem noch halten. Der kleine Crash im April scheint wirklich für einen "Wash-Out" gesorgt zu haben, der nun stabilisierend wirkt. Selbst wenn wichtige Einzelaktien stark unter Druck sind, kann sich der Gesamtmarkt (noch) gut behaupten.

Stark unter Druck sind heute zum Beispiel die Aktien von ASML, denn die Quartals-Zahlen konnten nicht auf ganzer Linie überzeugen und ein wichtiges Detail im Quartalsbericht sorgt für kräftige Verkäufe in der Aktie.

Auch die Aktien von Nvidia sind gestern nachbörslich stark unter Druck geraten. Auch hier gibt es leider keine guten Nachrichten. Anders als zuletzt vermutet, fällt der chinesische Markt als Nachfrager nach Nvidia-Chips zukünftig wohl weg. Das wird die Ergebnisse des laufenden Quartals stark belasten. Im sowieso schon fragilen Umfeld für die Aktie trägt das nicht gerade zur Zuversicht der Anleger bei.

Aber auch abseits der Chip-Branche verursachen die Zoll-Konflikte Donald Trumps Probleme für wichtige US-Unternehmen. So muss Tesla wohl für die geplanten Produkt-Neuheiten wie Cybercab oder den Semi-Truck zeitliche Verzögerungen hinnehmen. Was das für die Aktie bedeutet, dazu heute mehr in der Live-Sendung.