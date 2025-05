ROUNDUP: Auto1 hebt Gewinnprognose an - Überraschend starker Start ins Jahr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat nach einem überraschend starken Jahresauftakt die Gewinnprognose erhöht. In den ersten drei Monaten steigerte das Unternehmen den Umsatz viel stärker als von Experten erwartet. Zudem verdiente Auto1 operativ so viel wie noch nie. Dies teilte das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Die zuletzt bereits gut gelaufene Aktie legte vorbörslich kräftig zu.

Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde im laufenden Jahr jetzt ein Anstieg auf 150 Millionen bis 180 Millionen Euro angepeilt. Das wäre ein Anstieg um bis zu 65 Prozent. Bislang hatte der Konzern mit einem Wert zwischen 135 und 165 Millionen Euro gerechnet. Experten hatten das alte Ziel aber ohnehin für zu gering gehalten: Sie hatten zuletzt einen Anstieg auf knapp 180 Millionen Euro auf dem Zettel.

In den ersten drei Monaten des Jahres kletterte der operative Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 242 Prozent auf 58 Millionen Euro - den höchsten Wert in der Unternehmensgeschichte. Der Umsatz legte um 34 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro zu. Beide Werte fielen damit deutlich höher aus, als Experten erwartet hatten. "Das erste Quartal war herausragend. Dank der hohen Nachfrage nach unseren Produkten in allen Geschäftsbereichen und der hervorragenden Arbeit unserer Teams erzielten wir starke Ergebnisse", sagte Vorstandschef und Mitgründer Christian Bertermann.

Er bestätigte zudem die Absatzprognose. Demnach will Auto1 im laufenden Jahr 735.000 bis 795.000 Autos verkaufen. Das wäre ein Plus von bis zu 15 Prozent im Vergleich zu 2024. "In den kommenden Monaten werden wir weiterhin gezielt in den Ausbau unserer digitalen Handelsplattform, innovative Technologien, unsere Autohero Gebrauchtwagen-Produktion und die Expansion unseres Filialnetzes investieren, um unseren Partnerhändlern und Kundinnen und Kunden das beste Erlebnis der Branche zu bieten", sagte Bertermann.

Der zuletzt ohnehin gut gelaufene Aktie legte vorbörslich kräftig zu. Der Kurs stieg auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Dienstag rund sieben Prozent auf 24,30 Euro. Damit könnte im Xetra-Handel das bisherige Jahreshoch von 24,72 Euro fallen und das Papier auf den höchsten Stand seit 2021 klettern.

Die Auto1-Aktie ist nach einer langen Talfahrt bis Anfang vergangenen Jahres wieder gefragt. Seit dem Rekordtief von 3,268 Euro im März 2024 hat sich der Kurs inzwischen mehr als versiebenfacht. Auto1 ist im Februar 2021 spektakulär an die Börse gestartet. Vom Ausgabepreis in Höhe von 38 Euro ging es in den ersten Handelsstunden bis auf fast 57 Euro nach oben.

Der Börsenwert lag damit zeitweise bei mehr als zwölf Milliarden Euro. Doch die Freude der Investoren hielt nicht lange an. Ab dem ersten Handelstag ging es dann peu à peu nach unten - zumindest bis Anfang 2024. Damals war Auto1 weniger als eine Milliarde Euro wert; inzwischen sind es wieder mehr als fünf Milliarden Euro.

Größter Anteilseigner ist der japanische Technologieinvestor Softbank mit knapp 16 Prozent, vor der Investmentgesellschaft Cadian (14 Prozent). Konzernchef und Mitgründer Bertermann hält 12,5 Prozent. Weitere rund neun Prozent gehören Hakan Koc, der das Unternehmen zusammen mit Bertermann gegründet hat. Er ist operativ nicht mehr aktiv, leitet aber noch den Auto1-Aufsichtsrat./zb/mis/stk