ALL FOR ONE - Es ist geschafft!

Den Nebenwert All for One hatte ich auf dem GodmodeTrader immer einmal wieder angesprochen, für einen langfristigen Befreiungsschlag der Aktie reichte es aber wiederholt nicht. Erst im Dezember 2020 änderte sich dies. Denn der Mehrjahreswiderstand in Form einer Horizontalen bei 56,20 EUR wurde aufgebrochen. Dies geschah zum einen dynamisch und zum anderen auch signifikant per Monatsschlusskurs.

All-for-One-Group-Aktie (Monatschart)

Insofern wird die Marke von 56,20 EUR für das Jahr 2021 nun als neuer Support umgewandelt. Solange der Wert darüber notiert, ist auf Sicht mehrerer Monate mit einem Angriff auf die Allzeithochs bei 77,00 EUR zu rechnen. Ein Bruch der Marke von 56,20 EUR könnte dagegen zu einem Rücksetzer in Richtung der nächsten soliden Unterstützung bei 50,00 EUR führen.

Im Tageschart ist die Aktie kurzfristig etwas heißgelaufen und könnte in den kommenden Tagen etwas konsolidieren. Dabei lässt sich die Marke von 59,80 EUR als mögliches Rücklaufziel benennen. Im Anschluss kann der Wert die Rally in Richtung 65,40 bis 66,20 EUR fortsetzen.

Fundamental betrachtet dürfte 2021 ein Übergangsjahr darstellen, ehe 2022 Analysten mit einem Gewinnsprung um gut 30 % rechnen. Mit einem KUV von 0,8 und einem KGV von 19 wäre der Titel auf Basis dieser Erwartungen durchaus attraktiv bewertet.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 355,40 362,51 400,61 Ergebnis je Aktie in EUR 2,63 2,46 3,22 Gewinnwachstum -6,46 % 30,89 % KGV 24 25 19 KUV 0,9 0,9 0,8 PEG neg. 0,6 Dividende je Aktie in EUR 1,20 1,30 1,42 Dividendenrendite 1,94 % 2,10 % 2,29 % *e = erwartet

All-for-One-Group-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)