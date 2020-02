Altmaier zu CDU-Chefsuche - Personaldebatten sind wie ein Virus

Vilnius (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat die CDU vor zu langen Diskussionen über das künftige Führungspersonal gewarnt.

"In der deutschen Politik gibt es ein neues Virus - das Virus sind Personaldebatten", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag vor Studenten in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Die Wähler interessierten sich nicht dafür, sondern für ihre konkreten Probleme. Die SPD habe keine guten Erfahrungen mit ständigen Führungswechseln gemacht, ergänzte Altmaier. In den Zeitungen dominierten auf den Frontseiten meist Personalien, nicht aber die wirklichen Herausforderungen der Politik. "Für mich sind die Probleme wichtig, nicht in erster Linie die Personen."

Im Rennen um den CDU-Vorsitz hat zuletzt der Außenpolitiker Norbert Röttgen seinen Hut in den Ring geworfen. Als weitere Kandidaten gelten der Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet.