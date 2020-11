Bitcoin Kurs schreibt Geschichte – neues All Time High! Sehen wir bald die 30.000 USD?

Es ist so weit, der Bitcoin Kurs schreibt heute Geschichte und knackt nach 3 Jahren seinen alten Rekord (Allzeithoch war laut Coindesk bei 19.783 USD am 17.12.2017). Neues Hoch ist 19.845 USD (Bitfinex) um 16.10 Uhr MEZ. Was für ein wahnsinns Ritt die letzten Tage im Bitcoin?! Aber Eins nach dem Anderen. Als professionelle Trader und Investoren bewahren wir und stets unser Pokerface und schauen uns zunächst die Entwicklung der letzten 48 Stunden an um anschließend neue...

